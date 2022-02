Il sogno di lavorare per una azienda specifica in un preciso ruolo alle volte è assai difficile da realizzare. Talvolta per via dell’assenza di annunci di lavoro inerenti, altre per mancanza dei requisiti necessari e di esperienza pregressa. Tra i requisiti richiesti, un limite potrebbe essere rappresentato dal fatto di non possedere una laurea, in certi casi necessaria. Altre volte, anche la ricerca di un posto di lavoro in una specifica sede potrebbe portare ad attese interminabili ed incompiute.

Se l’idea di lavorare in Amazon è nei nostri piani, adesso è il momento migliore per inviare candidatura. Infatti, ci sono centinaia e centinaia di posizioni aperte per i più svariati ruoli, rivolti sia a candidati qualificati e specializzati che a quelli senza esperienza pregressa. Tutto ciò che ci serve è trovare il ruolo più adatto alle nostre competenze e conoscenze ed inviare il curriculum. Il tutto può essere fatto comodamente da casa in via telematica, così come il colloquio successivo.

Perché per lavorare in Amazon è adesso il momento migliore e chi può farlo

Tantissimi i profili disponibili, sia sul portale Amazon Jobs che sugli altri canali del Gruppo. Un esempio è il richiestissimo e ricercatissimo ruolo di Magazziniere. Il vantaggio principale sta proprio nei requisiti. Infatti, al candidato non è richiesta esperienza precedente, con uno stipendio che, per il ruolo Manpower su Castel San Giovanni ad esempio, è di 1.680 euro lordi mensili. La tipologia contrattuale è a tempo determinato ed il colloquio è in forma orale, della durata di 15 minuti. Le sedi di lavoro disponibili sono su Castelguglielmo, Cividate al Piano, Agognate, Passo Corese, Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza e Colleferro.

La piattaforma di Amazon dedicata alle carriere conta oltre 83 annunci di lavoro solo in Italia. Fra i più rilevanti spicca Operations and Logistics Internship. Per il ruolo seguente si ricercano candidati laureandi in discipline riguardanti Logistica, Ingegneria, Produzione o simili. Seguono diversi altri requisiti quali la conoscenza eccelsa della lingua inglese scritta e parlata, flessibilità, passione e capacità di leadership.

Come visualizzare tutti gli annunci disponibili

Ecco spiegato perché per lavorare in Amazon è il momento migliore per candidarsi. Scopriamo tutti gli annunci pubblicati e i profili disponibili andando alla sezione dedicata sul sito ufficiale. Per ricercare gli annunci di nostro interesse possiamo servirci dei filtri presenti, quali tipo di lavoro, categoria, Paese, Stato, città e squadra. Scelta l’opportunità, clicchiamoci per conoscerne i dettagli e scoprire come inviare domanda.

