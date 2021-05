Puntare su Italgas è un affare per chi ama gli investimenti di lungo periodo e non solo, su questo non ci sono dubbi. È la statistica che ci supporto in questa affermazione. Già a partire da un investimento della durata di due anni, infatti, la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100% con un rendimento medio annuo di circa il 14%.

Tuttavia, comprare adesso azioni Italgas potrebbe ridurre il guadagno nel lungo periodo. Le motivazioni sono puramente di origine grafica e le andremo a discutere qui di seguito.

Come si vede dal grafico settimanale le quotazioni da ormai otto settimane stanno combattendo contro la resistenza in area 5,542 euro (I obiettivo di prezzo), di fatto muovendosi all’interno del trading range che ha come base il livello in area 5,266 euro. Solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale di guadagno di circa il 25%. Al ribasso, invece, le azioni Italgas potrebbero tornare in area 4,8 euro.

La tenuta di quest’ultimo livello in chiusura mensile ha un’importanza fondamentale in chiave di lungo periodo. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura mensile inferiore a 4,8 euro farebbe precipitare Italgas ben sotto gli attuali minimi storici.

Comprare adesso azioni Italgas potrebbe ridurre il guadagno nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 12 maggio a 5,508 euro in rialzo dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile