Qualche sprazzo di pioggia al Nord è arrivato, ma le temperature rimangono sempre alte. L’afa sta piegando anche gli amanti del caldo. L’aria condizionata da sola pare non bastare, oltre a essere pericolosa per la salute, a causa dei forti sbalzi termici.

Il weekend si cerca un po’ di frescura, anche se non è semplicissimo trovarla. Certo, per chi abita nei grandi centri della Lombardia e del Piemonte, le montagne sono piuttosto vicine. Pensiamo alle valli della bergamasca o alle colline poco fuori Torino. Tuttavia, per fortuna, non sono gli unici posti in cui ripararsi dal caldo.

Alcuni sono più famosi e ricercati, altri meno conosciuti e, per questo, meno affollati e da privilegiare. Oggi andremo a scoprirne uno in particolare, in provincia di Varese e a meno di un’ora dal capoluogo milanese.

Un luogo davvero particolare, caratterizzato da una spettacolare bellezza naturale, capace davvero di lasciare a bocca aperta chi volesse visitarla. Ideale per una gita fuori porta di qualche ora, per allontanarsi un po’ dal traffico e dall’afa della città.

Come combattere il caldo d’estate visitando questo spettacolo della natura a meno di un’ora da Milano

Il luogo in questione si trova a Ferrera, un piccolo paese di meno di 700 abitanti, poco fuori Varese. Un nugolo di case circondato dalla tranquillità della natura e da un piccolo tesoro. Basta percorrere la strada che scende verso il piccolo laghetto di Fermona per poter assistere a un piccolo spettacolo.

Infatti, qui sgorga il torrente Margorabbia, che prima di entrare nello specchio d’acqua, fa un tuffo di 30 metri sotto forma di cascata. Quasi nascosta, si può ammirare dal basso per notare il miscuglio di colori davvero splendido. Senza dimenticare, poi, il laghetto, che può godere di un’acqua davvero limpidissima.

La pace che si respira qui trasmette davvero serenità. Si può addirittura pensare di entrare a fare un bagno, anche perché l’acqua non è molto alta. Percorrere il sentiero attraverso il bosco, avvicinarsi proprio all’imbocco della cascata, godere dell’ombra degli alberi.

Tutto questo, a pochi passi dalla città. Ideale da raggiungere anche nel tardo pomeriggio, magari per un picnic al tramonto. Una fuga di qualche ora dall’afa, senza particolare impegno, per godersi la Cascata di Fermona. Ecco, quindi, come combattere il caldo d’estate visitando questo spettacolare angolo di Lombardia.

Non l’unica scelta, per una regione che può davvero offrire luoghi freschi e stupendi a pochi passi dalle grandi città.

Lettura consigliata

A due ore da Milano esiste un luogo magico con acqua cristallina e natura incontaminata detto le Maldive della Lombardia