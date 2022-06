Per molti, le braccia sono una vera e propria fonte di disagio. Infatti, spesso questa zona del corpo si presenta come poco tonica. E in alcuni casi, anche la grandezza non aiuta di certo a trovare una tranquillità da questo punto di vista. Essendo un problema che tocca diverse persone, bisognerebbe attrezzarsi per cercare di risolverlo. E sicuramente l’attività fisica può diventare un’alleata non indifferente in questo campo.

Infatti, ci sono alcuni esercizi che potrebbero decisamente essere utili e potrebbero aiutarci a raggiungere questo nostro obiettivo.

Le braccia grosse e poco toniche possono essere coperte dai vestiti durante l’estate ma se vogliamo lavorarci l’attività fisica aiuterà

Ovviamente, per ovviare al problema delle braccia troppo grosse, potremmo puntare su alcuni capi di abbigliamento per nascondere dei punti specifici che ci mettono a disagio. Ma non solo. Infatti, potremmo lavorare direttamente sul problema, puntando su degli esercizi che possano aiutarci a migliorare la forma delle nostre stesse braccia. Tra questi, ce n’è uno in particolare molto semplice da eseguire e non troppo faticoso.

Questa attività andrebbe ad agire su diversi punti delle braccia, aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo.

Un esercizio facilissimo da fare a casa che trasformerà le braccia flaccide e molli rendendole molto più toniche

L’esercizio da eseguire in questo caso è davvero molto semplice e sarà facile per la maggior parte di noi metterlo in pratica.

Per prima cosa, mettiamo le braccia con le mani giunte e i gomiti separati, come fossimo in posizione di preghiera. Ora, alziamole a scatti, facendone circa una decina, sempre più in alto. Le mani, alla fine, dovranno arrivare sopra la testa. Ricordiamoci che gli scatti devono essere rapidi e intensi, così da far lavorare il muscolo. Arrivati alla fine, apriamo le braccia per distendere il tutto e ricominciamo.

Facciamo questa stessa attività 3 volte con 15 ripetizioni ogni giorno per cercare di vedere dei risultati.

Dunque, ecco un esercizio facilissimo da fare a casa che potrebbe aiutarci. Ovviamente, questo esercizio da solo non può fare molto. Bisogna lavorare su tutto il corpo e mangiare sano per poter vedere degli obiettivi. Inoltre, prima di provare questa attività, parliamone con un esperto. Solo uno specialista che ci conosce potrà effettivamente dirci se questo esercizio può essere favorevole o meno alla nostra situazione.

