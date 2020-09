Si avvicina la stagione autunnale e con essa gli sbalzi di temperatura ed i primi freddi. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità l’influenza colpisce ogni anno circa il 9% della popolazione. Inoltre, annualmente nel mondo si registrano dai 3 ai 5 milioni di persone con sintomi influenzali di varia entità. Sulla base di queste rilevazioni, mettere in atto dei comportamenti preventivi può sicuramente aiutare la nostra salute. Così come conoscere i sintomi che caratterizzano le malattie da raffreddamento, spesso dovute agli sbalzi di temperatura cui stiamo andando incontro. Vediamo, quindi, qual è l’origine dell’influenza ed i sintomi che la caratterizzano. Ma soprattutto scopriamo come combattere i sintomi influenzali con questi fantastici rimedi naturali. Molto spesso il fai-da te funziona anche per prevenire le malattie ed allontanarci da cure fastidiose. La nostra Redazione spesso consiglia di trovare in noi ed in ciò che ci circonda le risorse migliori. Per una vita sana ma anche economicamente efficiente.

L’origine e sintomi

L’influenza è una malattia infettiva di origine virale che ha una elevata trasmissibilità. Essa infatti si trasmette molto facilmente tramite le goccioline di saliva. Determinate situazioni, come soggiornare in spazi chiusi, ne facilitano la diffusione. I sintomi caratteristici dell’influenza interessano le vie respiratorie sia superiori sia inferiori. Per questo motivo chi accusa sintomi influenzali ha tosse, starnuti e febbre accompagnata da dolori muscolari, nonché da malessere generale. Il decorso dell’influenza va da tre a sei giorni e quindi è, in linea generale, piuttosto breve. Ma sicuramente anche molto fastidioso ed alle volte problematico. Per questo motivo sapere come combattere i sintomi influenzali con questi fantastici rimedi naturali può essere un valido aiuto. La natura, infatti, nella sua semplicità ci fornisce rimedi validi ed efficaci.

Come combattere i sintomi influenzali con questi fantastici rimedi naturali

Prevenire è meglio che curare, quindi, una dieta aiuterà le nostre difese immunitarie. Zenzero e agrumi sono ottimi alleati per tenere sotto controllo febbre e mal di gola. Non dimentichiamo il brodo di pollo, uno dei più antichi rimedi per allontanare influenza e raffreddore. Ci basterà respirare il suo vapore per liberare il naso e fare il pieno di proteine dopo averne consumato un bel piatto. Meno piacevoli ma molto utili sono le irrigazioni nasali con soluzione salina. Pulire a fondo le cavità nasali, lasciando che l’acqua fluisca da una narice all’altra, sarà un valido aiuto igienico e terapeutico. Tisane e decotti a base di echinacea sono utili per diminuire intensità e durata dei sintomi influenzali. Umidificare l’ambiente, invece, aiuterà ad eliminare il mal di gola e ci farà respirare meglio. Un buon riposo, alle volte, è la miglior cura per alleviare, non solo i sintomi influenzali ma anche il nostro carico di fatica quotidiano.