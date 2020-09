In questo articolo vogliamo presentarvi in un minuto le 6 idee geniali per decorare casa a costo zero con le lattine usate. Il riciclo creativo è molto più di un hobby, sta diventando, infatti, una necessità per salvaguardare portafoglio e ambiente. Utilizzare il materiale che abbiamo in casa per creare oggetti utili ci permetterà, infatti, di risparmiare considerevolmente. Oggi le famiglie si trovano sempre più in difficoltà a causa delle pressioni economiche che subiscono dalla società. Ma, come abbiamo visto recentemente, possiamo vivere anche con 500 euro al mese se facciamo scelte giuste e ponderate. Certamente riciclare è una di quelle attività che ci permette di non sprecare e dare valore a tutto ciò che abbiamo in casa. Inoltre, è un grande aiuto per sviluppare intelligenza e creatività. Ecco, quindi, le 6 idee geniali per decorare casa a costo zero con le lattine usate che da questo momento non butterete più.

Arredare casa con la latta

I barattoli di latta, come quelli che contengono i pelati, sono un’ottima risorsa per creare oggetti utili ed originali. Ci basterà un po’ di colla per decorarli con pietre o perline oppure dipingerli per ottenere dei porta penne. Arricchiremo così la nostra scrivania. Allo stesso modo, potremo unire più barattoli con della colla a caldo ad un compensato che useremo come base. Ricaveremo dei portaposate di design per tenere in ordine la nostra cucina. Potremo decorarli dipingendoli come meglio ci suggerisce la nostra fantasia. I barattoli di latta sono utilissimi anche per creare dei vasetti porta spezie per nostra la cucina. Dovremo semplicemente forarli ai lati per far passare un fil di ferro in modo tale da poterli appendere. Una volta che avremo sistemato all’interno la piantina avremo sempre a disposizione spezie fresche per aromatizzare i nostri piatti.

Decorare a costo zero

Le lattine di birra, ma anche le scatolette di tonno, sono un’ottima risorsa per decorare la nostra casa. Per creare dei puntaspilli partendo dalle scatolette di tonno, infatti, ci serviranno solo un po’ di ovatta ed un pezzetto di tessuto. Riempiamo la scatoletta con l’ovatta e copriamo col tessuto scelto, ed ecco pronto un oggetto pratico ed originale. Le scatolette di tonno, però, torneranno utili anche per creare dei porta candele. In questo caso le decoreremo secondo il nostro gusto, magari utilizzando delle bombolette spray per dar loro un colore accattivante. Riponiamo la candela all’interno e la luce si accende per illuminare il nostro salotto. Per ricavare da una lattina di birra un bel posacenere ci serviranno pochi passaggi. Tagliamo la parte superiore della lattina con una forbice ed eliminiamola. Poi applichiamo dei tagli lungo la lattina fermandoci sul fondo, per creare tante strisce. A questo punto ripieghiamole per formare un intreccio ed ottenere così un posacenere che stupirà i nostri ospiti. Abbiamo visto le 6 idee geniali per decorare casa a costo zero con le lattine usate. Ma potranno essere ben più di 6 se userai la fantasia!