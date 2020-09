Credo che tutti sappiano che paghiamo le tasse per una ragione ben precisa. Al di là dell’obbligatorietà del doverlo fare. Di cui abbiamo già discusso in questo articolo. È forse altrettanto interessante sapere dove vanno i soldi che, in quantità decisamente rilevante, paghiamo al Fisco. Anzi, lo è certamente di più. Anche per avere un’idea di cosa, quanto e come ci viene restituito come servizi dallo Stato. Quindi vediamo perché paghiamo le tasse e dove finiscono i nostri soldi.

Secondo voi qual è il settore che viene finanziato di più dai nostri soldi? Bravi, c’avete azzeccato. Perché sicuramente avrete pensato alla previdenza. Ed infatti è proprio così. Il 21% dei soldi versati dai contribuenti italiani va a finire nelle pensioni. Che non a caso sono sempre un argomento caldissimo.

E non a caso l’opinione dei pensionati è tenuta in altissima considerazione. Anche per altri due motivi. I pensionati sono il cuore delle iscrizioni ai sindacati ed i pensionati votano. Votano da molti anni e con una certa prevedibilità.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Perché paghiamo le tasse e dove finiscono i nostri soldi?

Passiamo poi ad un altro settore molto sensibile. E, in questo periodo, indispensabile. Parliamo quindi della sanità. Che riceve il 20% delle tasse che paghiamo. Segue l’istruzione, che riceve l’11% dei nostri soldi. E qui potremmo aprire un capitolo infinito sulla differenza di miliardi, che sono tanti, che vanno ai pensionati rispetto alle nuove generazioni.

Dalle quali dipende il futuro della Nazione. Ma lasciamo stare… Ci sono poi difesa, ordine pubblico e sicurezza, che ricevono ciascuno l’8,9% del nostro denaro. E tra l’altro il 2020 porta una novità importante in ambito di imposte e tributi. Se si riempie il modello precompilato 2020 o si accede al cassetto fiscale c’è una grossa novità. I cittadini potranno conoscere come lo Stato ha utilizzato le loro imposte. Un atto di trasparenza notevole. Voluto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini.

Questo atto ha un duplice scopo. Dettagliare il contributo di ciascun cittadino. Ed al contempo alimentare la trasparenza tra il Fisco e il cittadino stesso. Perché un conto è pagare e basta. Magari brontolando. E un altro è sapere esattamente dove va ogni centesimo di quanto paghiamo di tasse.

Continuiamo e finiamo la lista della destinazione dei nostri sudati soldi. Il 6,09% finanzia il sostegno all’economia ed al lavoro. Il 4,8% i trasporti, il 2,4% la protezione dell’ambiente e il 2,2% la cultura e lo sport. Anche qui urgerebbe discutere di quanto poco ricevano settori fondamentali come cultura e ambiente. Ma dal fondo si può sempre risalire, in fin dei conti.