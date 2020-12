Molte persone viaggiano ogni giorno in auto. Chi per andare al lavoro, chi per fare spese, chi per piacere, passiamo tantissimo tempo seduti al volante. Capita anche di dover fare il viaggio da soli, senza nessun altro in auto.

Soprattutto in questi casi fa piacere accendere lo stereo della macchina e sentirsi della buona musica. In radio, però, non sempre passano le canzoni che vorremmo e ciò può essere frustrante. La soluzione è quindi quella di collegare il proprio telefono allo stereo. Il modo più semplice per farlo è attraverso il bluetooth. Ma come fare se la nostra macchina non ce l’ha? Ecco come collegare il telefono allo stereo dell’auto senza bluetooth.

L’entrata USB

Per collegare il telefono allo stereo attraverso l’entrata USB è necessario avere un’autoradio ben equipaggiata. Queste possono essere montate anche su auto piuttosto vecchie e sono davvero utili. Se la nostra autoradio ha l’entrata USB possiamo collegare il telefono in questo modo.

Basta procurarsi un cavo USB compatibile con l’entrata del nostro telefono e il gioco è fatto. Connettiamo le due estremità all’autoradio e al telefono. Andiamo sulla modalità USB dell’autoradio. Quindi, se abbiamo uno smartphone Android, selezioniamo l’opzione di “Trasferimento file”. Se abbiamo un iPhone, invece, dobbiamo assicurarci che l’autoradio che è in macchina sia compatibile.

Un’alternativa all’entrata USB è la porta AUX. Presente in molte macchine e autoradio, utilizzare la porta AUX è forse il metodo più semplice per collegare il telefono allo stereo della macchina. Procuriamoci un cavo AUX adatto e colleghiamo l’autoradio a una estremità e il telefono all’altra. Quindi, andiamo sulla modalità AUX dell’autoradio e facciamo partire la musica dal telefono.

Se la nostra auto è molto vecchia e all’interno c’è ancora il mangiacassette, non preoccupiamoci. Possiamo collegare il telefono allo stereo anche in questo caso. Infatti, esistono in commercio delle cassette dal quale esce un cavo AUX collegabile al telefono. Basterà attaccare l’estremità del cavo AUX al nostro telefono e inserire la cassetta nel mangiacassette. Facciamo quindi partire la canzone che preferiamo dal nostro telefono. A questo punto premendo il tasto “Play” sul mangiacassette partirà la musica.