Il meteo sul nostro smartphone dice che le temperature nel weekend si abbasseranno. Ma ne siamo proprio sicuri? Solitamente il meteo in televisione o sul telefono ci prende, ma ora è possibile scoprire che tempo che farà grazie a questo frutto.

La leggenda dei semi di cachi

L’Italia è un paese che tiene molto conto della tradizione e delle storie che si tramandano di generazione in generazione. Una di queste è la storia dei semi di cachi. Infatti secondo la tradizione contadina è possibile scoprire che tempo che farà grazie a questo frutto. Ma cerchiamo di capire meglio la storia. La leggenda narra che tramite l’osservazione dei semi di cachi si saprà che inverno sarà. Quello che occorrerà fare sarà di tagliare un seme a metà e guardare la superficie interna recisa.

Le tre possibilità e i tre significati

Sulla superficie vi saranno delle piccole forme che possono ricordare un cucchiaio, una forchetta o un coltello. Ognuna di queste avrà uno specifico significato, e tramite la sua interpretazione si potrà sapere il tempo che farà.

Se la figura che esce è quella di un cucchiaio significa che sarà un inverno freddo, piovoso e con tanta neve. Se invece esce la forchetta, l’inverno allora sarà mite. E infine con il coltello, l’inverno sarà molto freddo, secco e con scarse precipitazioni.

La tradizione è molto importante in Italia e si è visto anche ultimamente con il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro. Ma non sono per il Bel Paese, ad esempio l’albero di cachi in Giappone è considerato l’albero della pace perché alcune piante riuscirono a resistere all’esplosione di Nagasaki.

Be’ quindi non resta che aprire un cachi e vedere il seme cosa dice per scoprire il meteo di questo inverno. Così non si avranno sorprese.

Approfondimento

Perché ci si bacia sotto il vischio?