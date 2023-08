Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, la nuova coppia di fine estate? Ecco quanto guadagnano insieme i due Vip

Ufficialmente non lo sono ancora, perché lui sarebbe attualmente single, mentre lei sarebbe ancora sposata, anche se, forse, in fase di separazione. Eppure Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti potrebbero davvero diventare la coppia di questa estate 2023. L’attore più pagato del mondo con una delle modelle più in ascesa sul panorama internazionale.

Di Caprio fotografato a Santa Barbara, in California, insieme alla stupenda bellezza di origine bresciana. Tanto è bastato per far partire il tam tam mediatico tra web e social. Al momento, però, sono solo voci, anche se, i soliti ben informati, giurano che ci sia di più della classica bella amicizia.

In fondo, Vittoria corrisponde al prototipo di donna che piace a Leonardo. Modella e giovane, ben 23 anni di differenza tra i due. Certo, in questa estate 2023 non sarebbe il primo flirt attribuito al noto attore. Prima Meghan Roche, poi Gigi Hadid, dopo la fine della storia, ufficiale, con Camila Morrone.

Per lei, invece, sarebbe il primo accostamento con un uomo, dopo la presunta fine del matrimonio con il dj Matteo Milleri, sposato a sorpresa tre anni fa a Ibiza, con cui, però, le cose non starebbero andando bene. La certezza ancora non c’è, anche se i due non compaiono in pubblico insieme da aprile.

Con Di Caprio, guarda caso, la conoscenza risalirebbe a maggio, e galeotto fu il Festival di Cannes, durante il quale fu proprio Hadid a presentarli.

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, la nuova coppia del jet set internazionale?

Né l’attore né la modella hanno commentato i rumors, non ci sono foto compromettenti o atteggiamenti tali per cui si possa pensare a qualcosa che vada oltre la semplice amicizia, però qualche indizio c’è.

Vittoria, in questo momento, si trova negli Stati Uniti, probabilmente per una vacanza, e che abbia incontrato casualmente in California, suo luogo di residenza, Di Caprio sarebbe anche plausibile. Considerando, pure, che hanno alcuni amici in comune e che sono stati avvistati con loro sul magnifico yacht posseduto dall’attore.

Leonardo e Vittoria, quanto milioni di euro fanno in due all’anno

Leonardo Di Caprio ha un patrimonio stimato che viaggia intorno ai 300 milioni di euro. Come spesso accade in questi casi, sono stime, che non hanno un riscontro oggettivo. Ancora meno lo avrebbero quelle relative al patrimonio di Vittoria, che, però, è indubbiamente molto inferiore.

La modella, infatti, ha cominciato la sua carriera meno di 10 anni fa. Probabilmente, pur sfilando con grandi marchi, non ha ancora raggiunto grosse cifre. Per la nota rivista Forbes, a fine 2022, non risultava tra le prime 10 più pagate al mondo. In questa classifica, il posto più basso era occupato dall’olandese Doutzen Kroes con 8 milioni di euro di guadagno.

Ipotizziamo che, entro la fine dell’anno, magari anche grazie a questo presunto flirt, Vittoria possa entrare in graduatoria, ma, al momento, il suo patrimonio potrebbe non arrivare a un centesimo rispetto a quello del protagonista di Titanic.

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, la nuova coppia dell’estate, dunque, vale sicuramente più di 300 milioni di euro, soprattutto grazie ai guadagni del 48enne attore.