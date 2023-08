Quanto costa comprare casa a Ravenna? L’andamento del mercato immobiliare 

Comprare casa è l’obiettivo di molte persone, ma quanto costa farlo a Ravenna, una città ricca di storia e di opportunità lavorative? Vediamo qualche dettaglio sui prezzi dell’ultimo periodo.

L’obiettivo di tantissime persone è quello di poter avere la possibilità economica di comprare una casa, avere un posto dove sentirsi al sicuro per sempre con la propria famiglia. Prima di farlo, però, occorre fare una serie di valutazioni.

Ad esempio, se iniziare oppure no un mutuo e se è sì per quanti anni, e poi se a tasso fisso o variabile? In questo articolo, ad ogni modo, proveremo a darvi qualche informazione utile su questo argomento e su quanto costa comprare casa a Ravenna, una città molto importante dell’Emilia-Romagna che dà lavoro ai giovani ed è ricca di storia.

Chi abita al Nord è sempre affascinato dal paesaggio, dai monumenti e dalle iniziative della città. Cerchiamo, quindi, di conoscerla meglio e di capire come sta andando il mercato immobiliare negli ultimi mesi in quella zona.

Un po’ di storia

Le prime testimonianze della presenza di Ravenna sono datate V secolo a.C. con la presenza di Umbri e poi di Romani. La conformazione del territorio era lagunare, come Venezia, città che offrì il suo aiuto e la sua protezione. La sua storia attraversa diversi momenti, prima apparteneva allo stato Pontificio, poi al Regno d’Italia fino a diventare quella che è oggi.

Nel tempo è riuscita a bonificare e a creare zone turistiche eccellenti che ancora oggi sono inondate da turisti ogni estate per le spiagge e ogni inverno per i musei e i monumenti presenti.

Parliamo del Duomo, ma anche del mausoleo di Teodorico, la basilica di San Vitale, per non parlare della Piazza del Popolo, la Biblioteca Classense e la Tomba di Dante Alighieri.

Ci sono anche spazi versi estesi in città e attorno, quindi, si vive molto bene con bambini e animali. Questa alternanza tra costruzioni storiche e distese naturali è quello che la rende unica.

Quanto costa comprare una casa a Ravenna? Le cifre

Non stupisce, quindi, pensare a stabilirsi definitivamente in una città come Ravenna, storica, ma anche moderna, vicina alle persone di tutte le età, con spazi verdi e con molte opportunità lavorative per tutti.

Secondo quanto risulta dalla ricerca nel mercato immobiliare, sembra che comprare casa in città non sia difficile. Le disponibilità sono tantissime, sia per case indipendenti che per appartamenti.

Dopo un calo dei prezzi negli anni della pandemia, al momento sono cresciuti fino a stabilirsi in questo modo: da 1.060 a 2.400 euro/mq con una media di 1.950 euro/mq.

Per quanta riguarda gli affitti, invece, avevano subìto un’impennata poco tempo fa, per poi calare del 9% e stabilirsi su una media di 11,50 euro/mq.