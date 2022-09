Sempre più persone, di ogni fascia d’età, utilizzano SMS, internet, email, social network per essere continuamente aggiornati, per fare acquisti e inoltrare domande. Anche le amministrazioni si sono adeguate ai tempi risultando più attive nel migliorare e rendere più ampio l’accesso alle informazioni e ai servizi digitali. Negli ultimi anni anche l’INPS è diventato sempre più digitale in modo da garantire più celerità ai suoi utenti senza più lunghe file agli sportelli. Sono tante le persone che utilizzano direttamente i canali telematici per inoltrare istanze all’INPS o eseguire versamenti di contributi.

Tuttavia, l’utilizzo della rete può presentare insidie e inganni, per questo l’INPS è costantemente in prima linea nell’allertare gli utenti segnalando diversi tentativi di frode. Negli ultimi anni aumentano sempre più le truffe online da parte di soggetti che, sotto falso nome, cercano di carpire dati sensibili agli utenti. Ad esempio, fingendosi per la nostra banca tentano di svuotarci letteralmente il portafogli.

Se arriva questa nuova mail dall’INPS ecco cosa fare

L’INPS oltre a fornire sul proprio portale web un vero e proprio vademecum contro le truffe, informa anche i suoi utenti delle truffe al momento in atto. In particolare con un comunicato stampa del 16 settembre, invita a fare molta attenzione alla posta che arriva in via elettronica. Recentemente infatti l’Istituto ha registrato diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail aventi come mittente l’INPS stesso.

In alcune e-mail il mittente, spacciandosi per l’INPS e promettendo un rimborso economico richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie. Mentre in altre, dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un bonifico immediato per evitare sanzioni. È necessario pertanto prestare molta attenzione, in quanto si tratta di un vero e proprio tentativo di truffa online con l’utilizzo del logo INPS. Peraltro, per essere più convincenti i malfattori utilizzano un linguaggio volto a trarre in inganno il malcapitato destinatario della mail.

Cosa sapere per non cadere nella trappola delle truffe online e cosa fare

È fondamentale essere consapevoli che l’INPS non invia tali comunicazioni via mail e giammai trasmette allegati in formato “.exe” o contenenti link. Pertanto se arrivano mail di tal genere, non si dovrà assolutamente cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms che sembrano arrivare dall’Istituto. Allo stesso modo non dovranno scaricarsi i file allegati in formato “.exe”. Il destinatario del messaggio pertanto dovrà verificare il mittente della mail e consultare il portale web dell’INPS periodicamente aggiornato sulle ultime segnalazioni di truffa. Qualora vi siano dubbi, il destinatario della mail potrà contattare l’Istituto ai numeri 803.164 o 06.164.164, nonché consultare il portale o i profili social dell’INPS. Ecco pertanto cosa fare se arriva questa nuova mail dall’INPS.

