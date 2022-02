Carote e insalata ma anche semi per questi simpatici animaletti domestici facilmente addestrabili e che si accudiscono con pochi soldi

Cani e gatti sono certamente tra gli animali domestici preferiti dagli italiani. Eppure, anche il coniglio nano ha guadagnato grande popolarità diventando una delle scelte preferite da ospitare nelle case. Vuoi per il suo simpatico musetto, vuoi per la dolcezza che trasmette, tanti bambini chiedono ai loro genitori di regalargli un coniglio nano.

Se, con cani e gatti si ha percezione di essere più preparati alla convivenza, qualche dubbio maggiore potrebbe venire nei confronti di questo simpatico roditore. Sembrerebbe difficile ma non è così complicato addestrare un coniglio che è, anzi, uno degli animaletti più facili da accudire. Anche il suo costo e il prezzo per mantenerlo lo rendono adatto a tutte le tasche.

Come in tutte le cose ci vuole grande pazienza per ottenere risultati

Considerando, poi, la sua misura, il coniglio nano potrebbe essere la soluzione perfetta anche per un appartamento piccolo. Però, non dobbiamo sottovalutare l’impegno per rendere anche a lui più confortevole la convivenza con noi. Prima di tutto, dovremo mettergli a disposizione una gabbia bella ampia dove possa muoversi con libertà.

Inoltre, non dimentichiamo che dovremo fargli fare delle piccole escursioni al di fuori della gabbietta. Anzi, carote e insalata ma anche semi e gite per la casa potrebbero essere i premi da assegnar loro. Preoccupiamoci di coprire le prese, di rimuovere oggetti pericolosi per lui, di non far sbattere le porte e di impedirgli l’accesso sui balconi non recintati. Non dovremo avere fretta di familiarizzare con il coniglietto, ma lasciamo che sia lui a cercarci, mentre gira per la casa. Accarezziamolo sulla schiena e se lui inizierà ad annusare le nostre mani o a mordicchiarle sarà un modo di dimostrare il suo affetto per noi.

E se dovesse farci i suoi bisogni per casa, lasciando i suoi ricordini in giro? Il trucco è quello di mettere un po’ delle sue feci all’interno della lettiera, posizionandola in uno spazio circoscritto. Questa operazione impregna del suo odore il contenitore in modo che lui si convinca che quello è il posto giusto dove farla. Mettiamoci dentro del fieno, perché al coniglio piace mangiare mentre fa i suoi bisogni. Fondamentale è non invadere il suo spazio. Infatti, essendo un animale che ama marcare il suo territorio non dovremo pulire o fare altro mentre lui si trova dentro. Deve capire che è un posto tutto suo. Una volta che si sarà abituato, potremo allargare gli spazi a sua disposizione. Ci vuole gran pazienza, ricordandoci che il coniglio adulto sarà più facile da educare rispetto ai cuccioli.