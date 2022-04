Piccoli e a forma di fagiolo, svolgono numerose funzioni per mantenere il corpo in forma. La loro è una vera e propria opera di depurazione, eliminando le scorie prodotte dall’organismo attraverso l’urina. Tra l’altro, come sottolineano gli esperti, permetterebbero alla vitamina D di attivarsi per preservare le ossa. Sono però organi che, pur in sofferenza, non mandano grida d’aiuto. Ci potremmo accorgere che qualcosa non va quando siamo tanto stanchi o in caso di caviglie e occhi gonfi. Talvolta pure una pelle troppo secca e pruriginosa potrebbe essere la spia di un equilibrio che non c’è.

Uno stile di vita sano e poco sale

Sono i reni, questi organi silenziosi, che andrebbero tenuti sotto controllo attraverso le classiche analisi del sangue e delle urine. Sono esami che evidenziano se sostanze importanti per la loro salute, come l’albumina e la creatinina, sono presenti nelle giuste quantità nel corpo. E questo lo verifica rigorosamente il medico, che potrà stabilire se e come intervenire in caso di problemi.

Effettuare i periodici controlli è dunque fondamentale, come dovrebbe essere anche adottare uno stile di vita corretto. Il che significherebbe un’alimentazione varia con tanta verdura, limitando le proteine e il sale. Senza dimenticare un’attività fisica costante e regolare.

Da segnalare che un possibile malfunzionamento dei reni potrebbe coinvolgere di più chi è in sovrappeso e/o ha patologie come diabete, ipertensione, oppure ha un’età superiore ai 65 anni.

Come capire se questi organi funzionano bene e come proteggerli dalla perdita di liquidi e minerali con l’arrivo del caldo

Attenzione poi quando arriva il caldo, poiché i reni potrebbero essere sottoposti a un maggiore sforzo rispetto a quello della loro normale attività. Con le temperature alte, infatti, il corpo tenderebbe a perdere una grossa quantità di sali minerali e liquidi. La conseguenza potrebbe essere un tilt generalizzato dei liquidi intracorporei e persino una diminuzione della pressione arteriosa. Questo potrebbe influenzare la quantità valida di sangue utile per i reni.

Ci sarebbero però alcune misure per salvaguardare la salute di questi piccoli e importantissimi organi, per tutti, non solo per chi ha patologie renali.

Sono semplici regole: bere almeno due litri di acqua al giorno; non stare troppo a lungo in luoghi umidi e con elevate temperature; evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, proteggendo sempre la pelle con creme apposite.

Per i reni sarebbe inoltre utile reintegrare liquidi e minerali persi con alimenti che ne abbondino, come frutta e verdura.

Quindi, come capire se questi organi funzionano bene? Lo vogliamo sottolineare: bisognerebbe effettuare le analisi di sangue e urina, controllare periodicamente i valori della pressione arteriosa, alimentarsi in modo corretto, muoversi con costanza.

