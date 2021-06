In questi giorni i nostri esperti di alimentazione stanno parlando dei tipi di frutta e verdura migliori contro la spossatezza delle giornate estive.

In un precedente articolo (link qui), Noi della Redazione abbiamo posto l’accento su un particolare frutto di questo periodo, ricco di potassio. Ci riferiamo ai fichi, deliziosi, nutrienti e anche alquanto calorici rispetto ad altri frutti estivi composti prevalentemente d’acqua.

Oggi, vorremmo passare agli ortaggi, più precisamente ad una particolare verdura che tanti snobbano erroneamente credendo che non apporti chissà quanti benefici. Vediamo di quale si tratta.

Sbaglia chi la snobba perché questa verdura è fondamentale per riprendersi dal caldo torrido

Conosciute anche col nome di “biete”, le bietole sono una pianta erbacea perenne a foglia larga e dal colore verde intenso o anche rossiccio.

Ricche di Vitamine A, K e C, sono un’importantissima fonte di antiossidanti oltre che di sali minerali. La sua elevata concentrazione di potassio, magnesio e ferro ne fa un alimento assolutamente indicato contro la stanchezza di questo periodo. Grazie a questa caratteristica, se ne consiglia il consumo anche a chi soffre di anemia e alle donne in gravidanza. Bassi livelli di potassio e di ferro nel sangue, infatti, comportano, non solo affaticamento, ma anche bassa concentrazione, stato confusionale e tachicardia.

Come cucinarle

Sbaglia chi la snobba, perché questa verdura è fondamentale per riprendersi dal caldo torrido ed è anche buonissima. Il miglior modo per beneficiare appieno di tutti gli elementi nutritivi è consumarle crude in insalata, ma le bietole si possono cucinare in molti modi sfiziosi.

Possiamo portare le bietole in tavola come contorno di un secondo piatto a base di carne, pesce o pollo e mantecarle con del formaggio filante. Per chi è a dieta, vanno bene anche al vapore oppure saltate in padella con del peperoncino e dell’olio d’oliva.

È possibile anche utilizzarle come ripieno di torte salate, magari insieme a del prosciutto cotto e un po’ di mozzarella.

In qualsiasi modo, saranno buonissime e indubbiamente salutari.