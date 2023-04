Colletti delle camicie sbiancati in un attimo? Ecco qual è il metodo più usato dagli esperti americani per togliere anche il minimo alone di tinta

Quante camicie hai rovinato per colpa degli aloni scuri sul collo? Il danno è presto risolto in pochi passi grazie a un prodotto a dir poco miracoloso.

Tutti noi abbiamo almeno una camicia all’interno dell’armadio. C’è chi la indossa solo nelle occasioni più formali, chi la porta tutti i giorni per andare al lavoro e chi, invece, la sceglie per uscire anche la sera. Insomma, la camicia è un vero e proprio sempreverde per ogni situazione, che rende più bella ed elegante anche la persona più brutta. Che siano colorate o a tinta unita, le camicie sono tendenzialmente tra i capi più delicati da lavare. Il loro tessuto, che può variare dal cotone, al lino, e tanti altri ancora, è sottile e, se non trattato nei dovuti modi, si può rovinare facilmente.

Per questo è consigliabile lavare le camicie sempre a mano o, al massimo, in lavatrice alla temperatura più bassa, quella adatta ai capi delicati. Nonostante i lavaggi, però, sulle camicie possono comparire alcune macchie persistenti, talvolta difficili da mandare via. Sono, ad esempio, le macchie nere sul collo, tipiche delle persone che si tingono i capelli, per non parlare degli aloni gialli da sudore, o di quelle più odiate di alimenti, tipo caffè o simili. Ebbene, la buona notizia è che esiste un prodotto che può aiutarci ad eliminare facilmente queste odiose macchie. Ecco cos’è.

Colletti delle camicie sbiancati in un attimo? È facile con questi 2 prodotti che non avremmo mai pensato di poter utilizzare

Anche le macchie più fastidiose, con i giusti metodi, spariranno magicamente dai nostri indumenti preferiti. Basti pensare ai temibili aloni di inchiostro sulle camicie, un vero classico per chi lavora in ufficio, ma che possono essere eliminate anche a casa coi giusti prodotti.

In questo articolo utilissimo sveleremo, invece, come si eliminano gli aloni scuri sulle camicie, come quelli di tinta sui colletti, ad esempio.

Un sapone che tutti dovremmo avere in casa

Uno dei prodotti più virali sui social negli ultimi mesi è sicuramente il sapone a base d’alga. Lo riconosciamo per il colore giallo trasparente che lo caratterizza e per la consistenza particolarmente morbida. Il sapone alga si presenta in formato di panetti, che potremmo acquistare per pulire praticamente tutto ciò che c’è in casa. Per utilizzarlo basterà tagliare il panetto in diversi cubi, da lavorare poi tra le mani formando delle piccole palline. Queste, poi, potranno essere riposte all’interno di un barattolo di vetro, dopo che le avremo cosparse di borotalco. Questo piccolo segreto, infatti, ci aiuterà a non far attaccare le palline tra loro. Quando ne avremo bisogno, poi, utilizzeremo una pallina alla volta per le nostre necessità.

Nel caso delle camicie, basterà strofinare la pallina sulla zona di tessuto da trattare e poi passare il tutto sotto l’acqua. Dopo questo pretrattamento, dovremo mettere il tutto in lavatrice e azionare il normale lavaggio. La macchia, al termine del lavaggio, sarà praticamente sparita.

Il segreto degli esperti americani

Arriva dagli USA il secondo, e portentoso, metodo per eliminare gli aloni scuri dalle camicie. In America, infatti, molte celebrità famose sui social sono seguitissime per i loro consigli per la pulizia della casa. Tra questi, uno dei più utili riguarda proprio le camicie.

Il secondo metodo per cancellare le macchie da indumenti e camicie è strofinare un gessetto da lavagna sulla parte di tessuto interessata dalla macchia. Oltre ad essere tra i prodotti utili per assorbire l’umidità negli armadi, i gessetti ci aiuteranno, quindi, a “risucchiare” le macchie. Avremo colletti delle camicie sbiancati in un attimo grazie a questi 2 piccoli segreti intelligenti da tenere sempre a mente.