Tornano le trimestrali e per alcuni dovrebbero evidenziare una forte contrazione degli utili, e quindi confermare che alle porte ci “possa essere” una recessione economica. Quali conseguenze potrebbe avere questa situazione sui mercati azionari? Andiamo ad aanlizzare quello che è successo nelle serie storiche, anche se per il momento sembra che a Wall Street è ritornato il rally del Toro.

Recessione e mercati

Se analizziamo le serie soriche dal 1898 ad oggi, ci rendiamo conto che durante i periodi di recessione economica i mercati azionari si sono mossi sempre in una fase laterale ribassista, se non proprio ribasso. Le recessioni dopo gli anni 50 hanno accorciato la loro durata da 18/21 mesi di emdia a circa 11. Alle porte ci sarà recessione? Per il momento, e questo sembra essere evidente anche nel recente report sull’occupazione, non si ravvisano gli estremi di una recessione. E poi chi meglio delle Banche centrali può mantenere il polso della sitazuione? C’è poi un altro aspetto importante, e che noi riteniamo determinante. La recessione economica se si verificherà porterà tagli dei tassi, e solitamente con il primo taglio, i rialzi dei prezzi azioni di lungo termine sono finiti. La nostra view è diversa: ci sarà un atterraggio morbido dell’economia, e questo butterà benzina sul fuoco del rialzo. Questo movimento potrebbe durare, come da statistica sui cicli decennali, anche fino al 2027.

Torniamo al breve termine.

La giornata di ieri si è chiusa con segno positivo dopo che i listini avevano aperto negativi. Ecco i prezzi:

Dow Jones

33.586,52

Nasdaq C.

12.084,36

S&P500

4.109,11.

A Wall Street è ritornato il rally del Toro?

A livello grafico continuano a esserci i presupposti. Cosa impedirà quindi i ribassi per il momento?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera deo seguenti livelli:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

Vedremo oggi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Ecco 2 titoli di Stato con cedola al 5% utili e interessanti per chi ha soldi liquidi da investire