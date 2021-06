In una relazione, si sa, spesso è difficile mantenere l’armonia nella coppia. Litigare e avere degli attriti è normale e fisiologico anche nelle coppie più affiatate. Ma se questi screzi diventano molto comuni, o se la passione e l’interesse reciproco vacillano, spesso può essere un indizio che una relazione sta volgendo al termine. Sorprendentemente, gli psicologi che studiano le relazioni hanno scoperto che è possibile prevedere se una coppia si lascerà con mesi di anticipo, a seconda del linguaggio che usa. Si tratta di uno studio che è giunto a delle conclusioni molto precise. Vediamo che cosa hanno scoperto gli scienziati.

Possiamo capire se il partner vuole lasciarci dal suo linguaggio, ecco gli indizi

Uno studio condotto dall’University of Texas, a Austin pubblicato nel febbraio 2021 è giunto a conclusioni sorprendenti. Il linguaggio delle persone che sono in una relazione destinata a finire tende a cambiare inconsciamente a partire da tre mesi prima della rottura.

Proprio così: chi sta per lasciarsi parla in modo diverso, perché pensa in modo diverso. Il tutto avviene inconsciamente, senza la consapevolezza della persona. Ma quali sono gli indizi che prefigurano una rottura imminente? Possiamo capire se il partner vuole lasciarci dal suo linguaggio, ecco gli indizi

Uso frequente di pronomi e connettivi logici

Le persone che stanno per lasciarsi tendono a usare molto più spesso i pronomi, soprattutto ‘io’ e ‘noi’. Nel linguaggio aumenta anche la frequenza di connettivi logici come ‘perché’, ‘quindi’, ‘però’, ‘nonostante’, e altri. Gli scienziati pensano che questo avvenga perché le persone che stanno per lasciarsi attraversano un tumulto interiore, che influenza il pensiero analitico. Inoltre, la mente di una persona turbata tende ad essere più confusa, e quindi l’individuo cerca di riordinare i pensieri usando i connettivi logici più del solito.

Insomma, prestiamo attenzione non solo a quello che dice il nostro partner, ma anche a come lo dice. E se vogliamo comunicare il nostro amore, perché non fare un regalo speciale al nostro partner? Ecco come confezionare in poche mosse un braccialetto romantico e originale componendo un messaggio segreto con le perline.