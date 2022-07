Come camminare e andare in bicicletta per arrecare beneficio al cuore

I benefici del movimento e dell’attività fisica regolare si vedono con il tempo. L’abitudine di muoversi a piedi o di utilizzare la bicicletta, certamente, apporta grossi vantaggi, a breve e a lungo termine. Tra i tanti, vi è quello di prevenire l’insorgenza delle patologie cardiovascolari. Si pensi che camminare a passo veloce, per almeno 30 minuti al giorno, consente di irrobustire la cassa toracica. Inoltre, migliora la ventilazione polmonare, portando benefici alla salute cardiovascolare. Di non poco momento, inoltre, sarebbero gli effetti benefici sull’umore. Infatti, camminare aiuterebbe ad alleviare stress e stati di ansia.

Altra attività benefica, sotto diversi punti di vista, è andare in bicicletta. Questo tipo di movimento aiuta a rafforzare i muscoli di tutto il corpo, compreso il cuore, favorendo la circolazione sanguigna. In più, favorisce anche l’abbassamento della pressione, quindi è un’ottima attività per chi soffre di ipertensione. Infine, vi sarebbero da annoverare gli effetti ugualmente benefici sulla psiche, in termini di alleviamento di stress e ansia.

Attività utili per contrastare importanti rischi per la salute

Vediamo come l’attività fisica consente di ottenere i predetti effetti benefici sulla salute del cuore. In generale, dette attività rappresentano lo stile di vita contrario a quello che, invece, integra un rischio per l’apparato cardiovascolare. Si pensi a sedentarietà, obesità, sovrappeso, pressione alta, colesterolo e diabete. Agli indicati rischi si aggiungono le ulteriori conseguenze della sedentarietà che sono: maggiore esposizione ad infarti, ictus e aterosclerosi. Si precisa, però, che per capire come camminare e andare in bicicletta è opportuno rivolgersi al medico, Infatti, camminata e pedalate andrebbero condotte in un determinato modo, in presenza di condizioni particolari. Ad esempio, per persone con specifiche patologie. Stesso dicasi anche per chi è stato affetto da Covid, che dovrà riprendere l’attività fisica in maniera graduale e controllata.

Come camminare e andare in bicicletta per arrecare beneficio al cuore

Quando si corre o, in generale, si fa attività fisica, è consigliabile fare uso di un cardiofrequenzimetro. Esso serve ad attestare se lo sforzo effettuato è compatibile con il nostro stato fisico. Infatti, serve a controllare se il cuore è sottoposto ad uno sforzo eccessivo o si sta affaticando. Esistono, addirittura, cardiofrequenzimetri che eseguono elettrocardiogrammi durante l’attività fisica e li inviano direttamente al medico. Si tratta, quindi, di uno strumento utile per monitorare la salute del cuore, soprattutto per pazienti cardiopatici. In più, serve a capire se l’attività effettuata è consona alle condizioni fisiche e allo stato di salute del soggetto.

