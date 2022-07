Per portare a tavola una ricetta straordinaria non serve molto. Pochi ingredienti e un tocco di fantasia bastano per conquistare i nostri invitati e lasciarli senza parole. In estate un ingrediente chiave per qualsiasi cena o pranzo è il pomodoro.

Il re degli ortaggi estivi si presta a centinaia di ricette, fredde e calde. Con la sua polpa succulenta tra l’acido e il dolce ci si può sbizzarrire a creare contrasti di sapore e di colore. Di pomodori ne esistono tantissime qualità e ognuna ha delle caratteristiche uniche.

Pensiamo alla delicatezza dei pomodorini o dei perini, dal sapore simile a un frutto, o al cuore di bue, dal profumo di basilico. Sapori che si sposano con ingredienti di ogni tipo, con semplicità. È il principio alla base delle 2 ricette estive veloci e fredde con pomodori che proponiamo come antipasto in questo articolo.

Con pochi euro e una spesa minima saremo capaci di accogliere e deliziare i nostri ospiti. Allo stesso tempo la nostra tavola si colorerà, per un effetto sorpresa davvero speciale.

Ma è arrivato il momento di scoprire gli ingredienti per queste ricette.

2 ricette estive veloci e fredde con pomodori stupiranno gli ospiti

È uno degli antipasti più amati del Mondo. L’hummus ha origini mediorientali, ma ha conquistato l’Occidente in un batter d’occhio. Semplicissimo da preparare, consta di pochi ingredienti quali:

1 latta di ceci (questa volta useremo quelli neri);

succo di limone;

80 g di tahina;

timo;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO;

200 g pomodorini, lasciati al sole per 2 ore.

Iniziamo frullando insieme ceci, tahina, aglio, 2 cucchiai d’olio e il succo di mezzo limone. Aggiungiamo un po’ di acqua dei ceci e frulliamo fino a raggiungere una consistenza cremosa. Versiamo l’hummus in una ciotola, sciacquiamo i pomodorini e condiamoli con olio, sale e timo. Aggiungiamoli all’hummus interi e serviamo.

Il secondo antipasto consiste in una bruschetta di pane contadino con aggiunta di cipolla fresca, limone, erba cipollina, pepe e sale. Tagliamo a metà il pomodoro, che deve essere maturo, e dopo ricaviamone delle fettine sottili.

Prendiamo una fetta abbastanza spessa di pane, che possiamo decidere di abbrustolire o meno. Condiamolo con sale, olio, pepe, succo di limone. Ora adagiamo il pomodoro sulla fetta di pane e premiamo leggermente.

Infine tritiamo finemente la cipolla, l’erba cipollina, ricaviamo della scorza dal limone e condiamo la superficie del pomodoro. Gli antipasti sono pronti.

