Se abbiamo in casa una vasca da bagno siamo fortunati. Nelle case di nuova costruzione spesso non sono più presenti per ragioni di spazio. Per quanto possa essere un accessorio utile e comodo, dobbiamo ricordarci di pulirla nel modo migliore per evitare che si macchi e si rovini. Esiste una soluzione semplice per avere una vasca da bagno come nuova.

Come eliminare quelle orribili macchie nere

Dato che la vasca da bagno è un sanitario può succedere che col tempo si rovini e si rompa. Come tutti i sanitari di colore bianco tende a macchiarsi e a ingiallire. Ci sono alcune soluzioni, ma non sempre sono efficaci. Dobbiamo sempre fare molta attenzione a scegliere prodotti non dannosi per l’uomo e adatti alla superficie.

Se la vasca è smaltata possiamo provare con un detergente senza la candeggina. Dobbiamo sempre lasciare agire il prodotto e aspettare, poi possiamo strofinare. Solitamente questo dovrebbe bastare, ma se le macchie sono profonde e la causa è lo smalto danneggiato, non potrà mai funzionare.

Se la nostra vasca ha parecchi anni la rismaltatura potrebbe essere l’unica soluzione.

In commercio ci sono diversi tipi di smalti specifici per effettuare questa operazione. È sempre meglio rivolgersi a un esperto, però se dobbiamo rismaltare solo una minima porzione potremo anche farlo da soli.

Una volta che ci siamo accertati che il prodotto sia adatto e non tossico potremo procedere a ricoprire le macchie. Dovremo lasciare asciugare. Una volta che lo smalto sarà asciutto potremo appianare la superficie servendoci di carta vetrata.

Come avere una vasca da bagno come nuova

La rismaltatura è una soluzione che sul breve termine solitamente funziona bene.

Se saremo fortunati il risultato può anche essere strabiliante e noi potremo avere una vasca come nuova.

