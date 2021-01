Noi di Proiezioni di Borsa abbiamo a cuore il risparmio e il rispetto dell’ambiente. Quando si svolgono lavori in casa è sempre bene fare attenzione di evitare incidenti domestici. A volte siamo tentati di seguire indicazioni prive di fondamento mettendo così a rischio la nostra salute e le nostre cose. A volte è decisamente meglio evitare di seguire i consigli trovati in rete, come in questo caso.

Un problema molto comune

Chiunque ha avuto almeno una volta nella vita lo scarico di un lavandino intasato. Sia che ci siano incrostazioni ai tubi sia che si tratti di un ingorgo è sempre bene agire subito.

Sconsigliamo del tutto di cimentarsi con intrugli a base di bicarbonato, aceto e cose simili. Non funzionano e possono essere rischiosi.

In molti casi si consiglia l’utilizzo della soda caustica. In teoria questo prodotto in effetti è l’ideale per sturare gli scarichi ma dobbiamo comunque fare molta attenzione. La soda caustica è molto efficace come disgorgante, ma dipende dal tipo di lavandino e di tubature.

Perché non dobbiamo assolutamente utilizzare la soda caustica per sturare i lavandini intasati

Se si tratta per esempio del water o dello scarico della doccia non dovrebbero esserci problemi. Possiamo procedere all’inserimento della soda caustica e dell’acqua bollente.

Se invece vogliamo sgorgare il lavandino della cucina o del bagno è meglio evitare di utilizzare la soda caustica. La soda si può utilizzare solo per le tubature di leghe pesanti o di ceramica. Se i nostri scarichi sono in plastica o in leghe leggere, la soda potrebbe danneggiare i tubi e causare rotture.

Prima di utilizzare la soda dobbiamo sempre accertarci del materiale in cui sono costruiti i tubi e nel caso ci siano dubbi dovremo chiamare un idraulico. Meglio spendere soldi per l’idraulico che rischiare di dover sostituire i tubi e causare allagamenti.

Ecco spiegato perché non dobbiamo assolutamente utilizzare la soda caustica per sturare i lavandini intasati.