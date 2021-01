L’intimo modellante non è qualcosa per cui provare vergogna. Esso rappresenta piuttosto un piccolo aiuto nel modellare le bellissime forme femminili e giocare sui punti di forza. Rigorosamente scelto in base alla propria body shape, quest’indumento è in grado di regalare sicurezza e comfort. Ecco cosa sapere sull’intimo modellante: quando il trucco c’è e non si vede.

Qualche premessa di base

Una delle regole fondamentali dell’intimo modellante è l’attenzione per la taglia. Non bisogna mai pensare di acquistare taglie troppo piccole, per non correre il rischio di evidenziare zone del corpo sbagliate. Consigliamo, quindi, di verificare le misure nella sezione web informativa del prodotto o direttamente in negozio con l’aiuto di un commesso specializzato. L’intimo modellante serve a evidenziare i propri punti di forza. Specialmente durante le occasioni più importanti, questo genere d’indumento migliora la silhouette e la percezione della figura.

Body modellante e pantaloncino a vita alta

Intimo modellante: quando il trucco c’è e non si vede grazie a questi indumenti. Il body modellante, ad esempio, è una guaina che veste il corpo come fosse una seconda pelle. Oltre a coprire la pancia, questo modello d’intimo possiede un reggiseno che sostiene le forme, facendo apparire il corpo estremamente proporzionato. L’obiettivo è quello di mantenere il girovita stretto ma, allo stesso tempo, evidenziare le giuste forme a clessidra.

Il pantaloncino a vita alta è invece il modello che snellisce le cosce e mantiene la pancia. Sotto un vestito particolarmente stretto rende il suo meglio, facendo apparire la pancia piatta. Con il pantaloncino, anche i glutei appaiono più in armonia con il corpo.

Pantaloncino corto e sottoveste

Il pantaloncino corto differisce da quello a vita alta appena descritto, perché è pensato per i fisici che hanno già un punto vita sufficientemente stretto. Questi stessi fisici, tuttavia, presentano rotondità sulla zona inferiore del corpo e sono i tipici fisici a pera. Questo capo è perfetto sotto una gonna corta o un abito aderente.

La sottoveste, invece, modella con molta eleganza e femminilità. È il giusto modo di modellare le forme senza perdere in seduzione. Non è un caso, infatti, che molte celebrità indossino spesso questa tipologia d’intimo sotto i loro meravigliosi vestiti.

Reggiseno e culotte

Non in molte lo sanno, ma anche il reggiseno push-up è una delle tipologie d’intimo modellante. Perfetto sotto scollature anche pronunciate, è il giusto modo di dare risalto alle forme. In ultimo, non per importanza, la culotte, ideale per snellire il ventre e sopperire visivamente alla mancanza di esercizio fisico e sport. È questo l’intimo modellante: quando il trucco c’è e non si vede, ma i risultati stupiscono.