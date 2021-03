La routine di bellezza del viso delle donne è ormai diventata indispensabile, per tutte coloro che amano prendersi cura della propria pelle e ritardare quanto più possibile la comparsa dei segni dovuti all’età.

Oltre alle normali creme anti-age, negli ultimi anni stanno riscuotendo molto successo i sieri viso.

In questo articolo spieghiamo, come avere una pelle del viso impeccabile e perfetta con un elemento quasi magico ed apparire sempre giovane.

Cosa è

Il siero viso, a differenza degli altri prodotti normalmente utilizzati ha una composizione oleosa, ricca di sostanze nutrienti e concentrate. Può avere un’azione complementare alla crema viso idratante, aumentandone gli effetti.

Va applicato sulla pelle dopo la detersione e prima della crema idratante.

Grazie alla sua composizione molecolare penetra in profondità nella pelle.

Non è una crema idratante, ma aggiungendolo alla crema mantiene il viso idratato, più a lungo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come avere una pelle del viso impeccabile e perfetta con un elemento quasi magico. Le varie tipologie

Il siero viso può essere scelto a secondo del tipo di pelle.

Per le pelli secche ci sono sieri idratanti a base di vitamina E, niacinamide, acido glicolico e acido ialuronico, da abbinare con creme dense.

Invece, per le pelli grasse è indicato un siero opacizzante da abbinare a delle creme più leggere.

Mentre per pelli mature ci sono sieri rimpolpanti contenenti acido ialuronico da accompagnare ad una crema anti-age.

Sul mercato esistono sieri anche contenenti acido glicolico. hanno una funzione esfoliante, e vanno applicati solo la sera prima di andare a letto.

Per le pelli acneiche scegliere formule a base di vitamina C, retinolo, zinco, e acido salicilico.

Per le pelli spente scegliere sieri antiossidanti con estratto di the verde, resveratrolo e acido ferulico, che combattono i radicali liberi, proteggono dalle radiazioni del sole di giorno e rigenerano le cellule di notte.