Sempre più persone, ogni anno, si avvicinano al mondo del giardinaggio. Avere il pollice verde sembrerebbe essere uno degli hobby più gratificanti e coinvolgenti da svolgere, per un italiano su tre. Da soli o in compagnia, questo passatempo è indicato proprio a tutti. Sebbene si possano trovare anche in aree metropolitane delle rigogliose zone verdi, il sogno di ogni amante della natura è quello di possedere un proprio giardino.

Oltre ad essere un privilegio avere un giardino, ad uso esclusivo, comporta non poche responsabilità. Una delle esigenze più ricorrenti da soddisfare è legata al corretto mantenimento del manto erboso. Per ovviare al problema si può ricorrere all’utilizzo di attrezzature professionali, ma occorre prestare particolare attenzione al momento dell’acquisto. Per non incappare in spiacevoli situazioni, recarsi in un negozio specializzato è caldamente consigliato. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche più importanti da conoscere per poter scegliere il tagliaerba più adatto per il proprio giardino.

La potenza

Essere in grado di comprendere le reali necessità, in termini di potenza, è fondamentale. Una delle caratteristiche principali di un tagliaerba è proprio la quantità di cavalli posseduta. Esistono delle precise tabelle che indicano quale potenza scegliere, in relazione alla superficie totale da tagliare. Indicativamente per una superficie di 1000 metri quadrati, occorrono circa 16 cavalli.

Le dimensioni delle lame

Oltre alla potenza, bisogna prestare molta attenzione anche alle modalità con cui il taglio viene effettuato. La scelta della lama corretta è essenziale, se si vuole aumentare la velocità di taglio e ridurre le tempistiche. In commercio esistono moltissimi modelli di tosaerba, dotati di una o più lame. I modelli più economici sono solitamente dotati di una lama singola. Salendo di livello è possibile arrivare ad avere lame doppie, o addirittura triple. Indubbiamente, se si ha in progetto l’utilizzo ricorrente del tagliaerba, è sconsigliato preferire modelli a lama singola. Soffermarsi sul prezzo concorrenziale, per poi avere una scarsa qualità nel taglio, è un comune errore che è bene evitare.

La tipologia di alimentazione

Anche la scelta della tipologia di alimentazione è importante. I professionisti del settore prediligono i motori “a scoppio”, per un uso dilettantistico invece sono estremamente valide le versioni elettriche. Bisogna valutare con attenzione i costi di utilizzo e di manutenzione, oltre che le effettive necessità di utilizzo. Prima di procedere con l’acquisto è fondamentale valutare per bene ogni possibile criticità.

