La sostenibilità nel mondo della finanza è un megatrend oramai inarrestabile. Negli ultimi anni la sensibilità dei risparmiatori ai temi della sostenibilità è cresciuta in maniera rilevante. In tema di investimenti la sigla più utilizzata da associare alla sostenibilità è ESG. Tale sigla sta per environmental, social e governance (ambiente, sociale e governo) e identifica gli indicatori utilizzati per la scelta delle aziende.

Ogni gestore prima di inserire un titolo nel suo portafoglio utilizzerà tali criteri per identificare le aziende da inserire o quelle da escludere. Per cui potrebbe escludere aziende che producono carbone e aggiungere aziende che producono idrogeno ad esempio.

Perché investire secondo criteri ESG migliora la performance

L’attenzione del mercato verso le tematiche ESG è testimoniata dal crescente numero di aziende che pubblicano informazioni aggiuntive in tale ambito. Aumenta il numero degli investitori istituzionali che dichiaratamente si rifanno a questi criteri, perché investire secondo criteri ESG migliora la performance. E crescono gli analisti specializzati che hanno introdotto indici aggregati e misure di rischio in ambito ESG.

Le aziende nelle posizioni più elevate della sostenibilità hanno sovraperformato per tutto il 2020 quelle situate più in basso. La stessa cosa è stata dimostrata da molti studi negli anni precedenti. Le analisi sui rendimenti mostrano che i titoli appartenenti al quartile delle imprese con più alto rating ESG sono quelli che performano meglio. Mostrano, inoltre, sia una crescita maggiore dei ricavi sia una migliore marginalità.

Gli sviluppi

L’individuazione di titoli sottovalutati nel tempo capaci di generare rendimenti superiori si sta spostando anche sugli assets intangibili. Mentre in passato il focus era prettamente sugli attivi di bilancio. La sempre maggiore importanza degli assets intangibili ai fini della comprensione dei modelli di business rende necessarie nuove tecniche di analisi.

In particolar modo, nei prossimi anni, i gestori di portafoglio che saranno in grado di analizzare correttamente le informazioni non finanziarie saranno in grado di generare rendimenti superiori.