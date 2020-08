Come avere un prato da favola con il minimo sforzo.

In questa mini guida ci rivolgiamo a tutti i lettori dal pollice verde che hanno poco tempo da dedicare alla cura del proprio giardino.

Chi ha la fortuna di avere uno spazio verde in casa deve fare i conti con la manutenzione quotidiana di piante, arbusti e fiori. Senza contare il mantenimento del prato che, soprattutto per le ultime tendenze in tema di arredo giardino, è considerato motivo di orgoglio, lusso e benessere.

Quattro consigli per capire come avere un prato da favola con il minimo sforzo

Ottenere un prato perfetto è possibile anche spendendo poco e risparmiando tempo prezioso. Per voi, abbiamo raccolto quattro consigli importanti da ricordare:

Taglio del prato. Ecco la tecnica migliore

Il taglio è il primo elemento che caratterizza il vostro giardino. Un prato regolare farà risultare subito ordinato l’intero giardino. Gli esperti del settore consigliano di tagliare l’erba poco e spesso, piuttosto che tutta in una volta. Inoltre, per ogni taglio è buona regola accorciare lo stelo di metà o due terzi, fino a circa cinque centimetri.

Nutrimento

Il prato ha bisogno di essere nutrito adeguatamente. A tal fine, dall’inizio della primavera, è necessario concimare il prato ogni quattro, cinque settimane. Scegliete prodotti che contengono sostanze come potassio, fosforo e azoto, che doneranno vigore e lucentezza al vostro prato.

Irrigazione frequente

Inutile sottolineare l’importanza dell’acqua per prato, piante e fiori. Ciò che conta è la frequenza dell’irrigazione e la quantità d’acqua utilizzata. Per evitare di far seccare le foglie, è consigliabile adottare un sistema di irrigazione automatico. In circolazione ci sono svariati modelli, anche molto economici, che soddisfano tutte le esigenze.

Far arieggiare il terreno

Sembra strano ma anche il terreno ha bisogno di aria. Molto spesso le radici fanno fatica a crescere senza la circolazione d’aria necessaria. Praticate dei fori nel terreno, basterà un semplice forcone. Inserite nei buchi anche qualche granello di sabbia grezza. In questo modo, l’acqua fluirà in profondità, consentendo, inoltre, di apportare ossigeno alle radici.

In poche mosse il vostro prato di casa sembrerà veramente un bene di lusso da fare invidia ai vicini.

