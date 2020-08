Ecco perché dovresti attaccare dello scotch biadesivo alla tua scopa di casa. Ci sono zone dove la tua aspirapolvere non arriva. Ad esempio se volete levare le ragnatele dal soffitto, oppure se volete pulire sotto il divano o sotto il letto. La scopa invece riesce a raggiungere quelle zone in modo molto pratico e veloce.

Ecco perché dovresti attaccare dello scotch biadesivo alla tua scopa di casa

Con l’arrivo dell’aspirapolvere, abbiamo lasciato la scopa un po’ in disparte. Ma sappiate che non è assolutamente uno strumento da buttar via. Magari volete pulire sotto il tavolo velocemente e non avete voglia di accendere l’aspirapolvere, e quindi usate la scopa. E sicuramente questo oggetto è più resistente rispetto all’aspirapolvere che invece è quasi sempre soggetta a rotture in zone diverse.

Il trucco dello scotch

Oggi vi sveleremo un trucco fantastico per pulire per terra con la scopa e lasciare anche pulita la vostra scopa. Perché si, ogni volta che la usate questa si sporca e poi dovete sbatterla fuori dal terrazzo o addirittura metterci le mani e strappare via lo sporco. Che non è proprio un piacere, giusto? Con questo trucco non più. Prendete dello scotch biadesivo e attaccatelo su un lato della scopa, possibilmente quello con cui pulite terra. Rimuovete l’altra parte del nastro biadesivo e iniziate a pulire quei luoghi dove la vostra aspirapolvere non arriva.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco perché dovresti attaccare dello scotch biadesivo alla tua scopa di casa

Non appena avete finito di pulire casa, guardando la scopa, vi renderete conto che lo sporco è rimasto attaccato al nastro biadesivo. Togliete lo scotch dalla scopa e buttate via il tutto. In questo modo la vostra scopa sarà pulita, il pavimento pure e non avete consumato energia elettrica che andrà ad aumentare la spesa della bolletta. E in che modo? Con il semplice trucco dello scotch sulla scopa.