Come avere un parabrezza dello scooter pulito e senza graffi in un battibaleno e cosa invece non fare assolutamente

Lo scooter è il compagno di viaggio di molte persone. Ci consente infatti di evitare il traffico e di risparmiare minuti preziosi negli spostamenti. Senza contare il fatto che ci liberiamo per sempre del grande problema del parcheggio. Gli scooter moderni sono anche comodi ed a differenza delle moto, la mancanza di marce li rende facili da guidare. Fra i vari optional di cui dispongono, il parabrezza è indispensabile per proteggere dal vento. L’importante è che sia sempre in buone condizioni per non limitare la visuale alla guida. È dunque fondamentale che si mantenga il parabrezza dello scooter pulito e senza graffi per garantire la nostra sicurezza personale.

Solitamente questo accessorio negli scooter è realizzato in plexiglas, un materiale che sembra vetro ma che, rispetto a quest’ultimo, è più malleabile, più resistente alle rotture e, anche se lo sanno solo in pochi, più trasparente. Infatti il plexiglas ha un coefficiente di trasparenza di 0,93, mentre quello del vetro è di 0,80. Ma a differenza del vetro questo materiale si può graffiare più facilmente. Questi graffi rendono la superficie del parabrezza opaca, impedendoci di vedere bene. Ce ne accorgiamo specialmente quando ci troviamo in presenza di una fonte di luce diretta. Ad esempio se ci battono direttamente il sole, o la luce dei fari

Cosa non fare mai

Scegliere il detergente sbagliato potrebbe rovinare irrimediabilmente il parabrezza. Dunque attenzione ad evitare saponi che contengono petroliferi, ammoniaca o cherosene. Questi infatti corroderebbero la parte dura del plexiglas. Anche optare per una pulizia con la carta non è una buona scelta, perché il rischio di graffiare la superficie è molto alto.

Da evitare, infine, il liquido tergi vetri, sia quello per le pulizie domestiche che quello delle stazioni di servizio. Alcune sostanze in esso contenute, infatti, potrebbero compromettere la robustezza del parabrezza.

Come avere un parabrezza dello scooter pulito e senza graffi in un battibaleno e cosa invece non fare assolutamente

Sarebbe auspicabile optare per dei saponi adatti per i materiali acrilici. In alternativa possiamo scegliere qualsiasi sapone in commercio che si può utilizzare sulla plastica. Quindi versiamone la quantità indicata sulla confezione in un catino con dell’acqua tiepida. Con una spugna morbida insaponiamo abbondantemente il parabrezza, soffermandoci su eventuali macchie. Non è necessario esercitare comunque molta pressione. Quindi sciacquiamo il tutto con l’acqua.

Se il parabrezza è leggermente opacizzato o se vogliamo effettuare una veloce pulizia, optiamo per un panno in microfibra o feltro.

Un piccolo segreto molto utile

Infine un piccolo segreto molto utile. Al termine della pulizia spruzziamo sul parabrezza uno spray di cera non abrasiva. Questa sarà una protezione in più contro lo sporco e faciliterà le pulizie successive.

