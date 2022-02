Brutta settimana per il titolo Mutuionline che accelera al ribasso segnando la secondo peggior performance dopo Trevi Finanziaria. Questo ribasso, però, non giunge inatteso. Nell’ultimo report sul titolo, infatti, avevamo scritto Attenzione alla chiusura settimanale perché potrebbe mettere in seria difficoltà il titolo Mutuionline.

Lo sviluppo delle quotazioni nelle settimane successive al report è stato proprio quello previsto. L’accelerazione ribassista, infatti, potrebbe presto portare il titolo Mutuionline a raggiungere il II obiettivo di prezzo in area 32,25 euro. L’unico ostacolo che si frappone al raggiungimento di questo obiettivo si trova in area 36,30 euro. Qualora dovessimo assistere a una rottura in chiusura settimanale di are 32,25 euro, allora le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 21,60 euro.

Quindi, le azioni Mutuionline accelerano al ribasso sulla scia della rottura dei supporti chiave. Tuttavia, questi ribassi potrebbero essere un’ottima occasione di acquisto. Le prospettive del mercato immobiliare per il 2022, infatti, sono ancora in crescita. Ricordiamo che lo scorso anno gli investimenti nel real estate sono aumentati del 13% annuo a 10,3 miliardi di euro. Particolarmente significativo è stato il balzo visto nell’ultimo trimestre del 2021: 4,6 miliardi di euro di investimenti, pari a una crescita del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ci si aspetta, quindi, che si continui sulla scia dell’ultimo anno. Due sono i fattori che stanno sostenendo il mercato immobiliare. I tassi d’interesse che rimangono bassi (benché ci sia un loro primo accenno di rimbalzo dai minimi) e le quotazioni immobiliari ancora allettanti.

Secondo i multipli di mercato allo stato attuale le azioni Mutuionline sono leggermente sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili che si mantiene poco sotto la media del settori di riferimento. Secondo gli analisti che coprono il titolo, poi, il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 36,4%

Le azioni Mutuionline accelerano al ribasso sulla scia della rottura dei supporti chiave: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta dell’11 febbraio a quota 36,65 euro in ribasso del 3,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale