Con la bella stagione arriva il momento di liberarsi di stivali e scarpe chiuse per sfoggiare sandali ed infradito perfette per la spiaggia e per l’estate. Tuttavia, a volte mostrare i piedi in pubblico può essere fonte di disagio: quando si soffre di micosi alle unghie.

Per cui, sapere come liberarsi e come prevenire la ricomparsa di questo problema è fondamentale, soprattutto d’estate.

Come avere piedi perfetti e pronti per l’estate liberandosi di questo problema fastidioso e molto comune che non tutti conoscono

La micosi alle unghie è un’infezione di funghi, muffe o lieviti che colpisce l’unghia del piede e che può rimanere lì o diffondersi alle altre unghie. Il primo segno di micosi alle unghie è il loro colore: l’unghia presenta delle macchie molto evidenti.

Se si nota questo segno è fondamentale intervenire in fretta, perché più si aspetta più diventa difficile liberarsi del problema. Inoltre, le micosi sono contagiose, per cui è essenziale liberarsene il prima possibile.

Per farlo, solitamente si utilizzano farmaci antimicotici ad uso topico, ovvero da applicare sull’unghia infetta, o ad uso orale, ovvero da prendere per bocca. Poi, il trattamento può durare molti mesi, perché è questo il tempo che serve all’unghia per ricrescere totalmente.

Esistono anche piante immunostimolanti come l’echinacea che inibiscono la crescita fungina, e che vengono suggeriti da prendere come estratto secco per la cura delle micosi.

Per cui, il consiglio è di seguire la cura con zelo e contemporaneamente usare degli smalti qualora il colore delle unghie dovesse mettere a disagio.

Prevenire è meglio che curare

Siccome liberarsi di questo problema fastidioso e molto comune richiede molto tempo, per avere sempre i piedi perfetti e pronti per l’estate è meglio prevenire.

Infatti, per prevenire le micosi delle unghie si dovrebbe sempre prestare la massima attenzione all’igiene di mani e piedi. Tenendo sempre le unghie pulite ed asciutte, sarà più difficile prendere un’infezione micotica alle unghie. Inoltre, i luoghi in cui è più facile prendersi questo tipo di infezione sono le docce delle palestre e le piscine, perché qui ci sono molte persone scalze, in un ambiente umido. Per cui bisognerà far attenzione ed evitare di stare senza scarpe o ciabatte il più possibile.

Insomma, sono questi i modi per avere piedi perfetti e pronti per l’estate liberandosi di questo problema fastidioso e molto comune che non tutti conoscono: la micosi alle unghie dei piedi.