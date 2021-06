In estate il problema dei peli superflui si presenta con maggiore vigore. Al punto che siamo costrette ad essere sempre dall’estetista. Il problema riguarda anche gli uomini e i metodi per rimuovere i peli superflui sono diversi. Dal rasoio, alle creme depilatorie, alle cerette. C’è poi l’epilazione laser che rappresenta il rimedio di lunga durata, ma spesso ha costi proibitivi. Sconsigliatissimo, soprattutto per le donne, l’uso del rasoio. In base al tipo di pelle sceglieremo il tipo di cera più adatto al nostro corpo. Noi di Proiezionidiborsa ce ne siamo occupati a lungo e possiamo approfondire leggendo qui.

Quello che possiamo fare tra una depilazione e l’altra è cercare di indebolire e rallentare la ricrescita. Ed ecco un nuovo rimedio che pochi conoscono per indebolire in modo naturale i peli superflui per una pelle vellutata e liscia come seta. E quantomeno rallentare la ricrescita.

Il rimedio

Si tratta di una soluzione fai-da-te che possiamo preparare a casa in pochi minuti. Non è impegnativa, non imbratta e si esaurisce in poche azioni. Ci occorrono pochi e semplici ingredienti. Polvere di caffè e bicarbonato.

Procedimento

Mescoliamo due cucchiai di caffè in polvere con uno di bicarbonato. Aggiungiamo un filo d’acqua per renderlo cremoso.

Procediamo poi a spalmare il composto sulla parte interessata. Avremo cura di farlo aderire bene sulla pelle e coprire tutti i peli.

Dopo 10 minuti circa possiamo rimuovere il tutto aiutandoci con una spatolina e procediamo al risciacquo. Questa operazione, se la pratichiamo almeno due volte a settimana, ci permetterà nel giro di poco di avere peli visibilmente più deboli. Al punto che nelle applicazioni successive verranno via da sé. Ed ecco un nuovo rimedio che pochi conoscono per indebolire in modo naturale i peli superflui per una pelle vellutata e liscia come seta.

La fonte

A suggerire il prezioso consiglio è una nota azienda di torrefazione italiana. La stessa, infatti, sottolinea anche un piccolo dettaglio che può fare la differenza. E cioè prima di spalmare il nostro composto di caffè e bicarbonato, possiamo bagnare la pelle. In questo modo i pori si dilateranno e la nostra soluzione fai-da-te agirà meglio.