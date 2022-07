Luglio è sinonimo di vacanze e molti non vedranno l’ora di fare le valigie pronti per partire. Forse qualcuno avrà programmato una gita rilassante anche per questo weekend. Prima di metterci in viaggio dovremmo consultare l’oroscopo, per sapere se il fine settimana sarà favorevole.

Ebbene, le previsioni preannunciano qualche problema e un amore disperato per 3 segni zodiacali. Almeno fino a domenica 17, infatti, il cuore di questo terzetto di sventurati potrebbe soffrire parecchio. La colpa è dei pianeti sfavorevoli e della solita Luna che cerca di mettere i bastoni tra le ruote.

Volano i segni d’Aria

Prima di annunciare i segni più sfortunati in amore della settimana in corso, è bene mettere una nota di merito per chi invece sorriderà. Parliamo dei segni d’Aria, che trarranno beneficio dal passaggio del pianeta Venere in Gemelli.

Proprio questi ultimi si toglieranno belle soddisfazioni in questi giorni. Anche se la Luna ostacola, l’amore non faticherà a spiccare il volo. Le coppie avranno impegni passionali e sentiranno un’ondata di romanticismo pervaderle. Chi sta cercando l’anima gemella potrebbe ricevere qualche piacevole sorpresa.

Ottime sensazioni amorose anche per la Bilancia. Sebbene il periodo non sia semplice, si avrà l’appoggio di Venere. Il Pianeta dell’amore porterà entusiasmo e sentimenti alle stelle, promuovendo l’eros. Saranno da cogliere al volo soprattutto le giornate di oggi e domani.

Anche l’Acquario beneficerà del potere dei pianeti. Nonostante Marte voglia rovinare i piani togliendo energie, Venere e la Luna a favore daranno una spinta sul piano sentimentale. I single potrebbero aprire le porte all’amore. Quella odierna e venerdì saranno le giornate da monitorare più da vicino.

Amore disperato per 3 segni zodiacali a causa della Luna e Venere in opposizione questo weekend

Dopo aver preso in esame i segni più fortunati in amore, si passa all’altra faccia della medaglia. Il primo segno sciagurato a cui potrebbe spezzarsi il cuore in questo weekend è quello della Vergine. Venere ha voltato le spalle, dando il via a una settimana tesa sin dalle prime ore. I rapporti con la dolce metà rischiano di incrinarsi ed entrare in crisi. La Luna si aggiunge ai guai e farà muro sabato e domenica.

Mani nei capelli anche per il segno dello Scorpione. Oltre al calo di vitalità a causa di Marte ostile, si avranno preoccupazioni anche con la Luna capricciosa. Le giornate di oggi e domani saranno probabilmente le più difficili da affrontare.

Terminiamo la classifica col Sagittario. Le finanze non brillano a luglio per questo segno, e per questa settimana non lo farà nemmeno l’amore. Litigi e discussioni sono all’ordine del giorno, con Venere che manda all’aria ogni tentativo di riappacificamento. Sabato e domenica saranno i giorni più neri, in cui sembrerebbe preclusa ogni via verso il dialogo.

