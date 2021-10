Ecco le piante adatte per chi è sempre impegnato e trascorre molto tempo fuori casa

Nonostante si amino molto le piante e il desiderio di avere un giardino curato e abbellito o un appartamento con piante ornamentali rigogliose sia comprensibile, spesso non si ha il tempo. Impegni vari e lavoro sicuramente ci tolgono parecchie ore della nostra giornata da dedicare alla casa e al giardino.

Cosa fare in questi casi? L’unica cosa da fare è acquistare o coltivare delle piante che non richiedano particolari attenzioni. Di queste, ne esistono davvero tante.

La cosa più rassicurante è che tra le piante poco impegnative ce ne sono alcune talmente belle che ci faranno dimenticare quelle che vorremmo ma alle quali non possiamo dedicare il nostro tempo. Infatti, semplici e poco impegnative non necessariamente significa che queste piante non diano soddisfazioni. Quindi, ecco quali sono le piante adatte per chi è sempre impegnato e trascorre molto tempo fuori casa.

Aspidistra

L’aspidistra è una pianta ornamentale a foglie larghe e dal verde bosco da appartamento e da balcone. Si adatta facilmente agli sbalzi di temperatura, dal freddo al caldo, per cui è possibile posizionarla dappertutto. Chiaramente, bisogna ricordarsi di innaffiarla quando il terreno è asciutto.

È, altresì, una pianta che predilige sia zone ombrate che soleggiate. Ha una crescita lenta, per cui non preoccupiamoci se non vediamo spuntare le foglie ma quando arriveranno sarà una gioia per gli occhi.

Zamioculcas

Magari il nome non dice niente, ma le sue foglie dicono tutto. Maestosa, davvero bellissima, questa pianta conferirà alla casa tanto verde e lucentezza. Non a caso, è chiamata anche la “gemma di Zanzibar“.

Acquistare questa pianta significa avere un’esplosione di colore senza fare nulla, nella pratica. È perfetta per gli angoli poco luminosi, è perfetta perché odia essere rinvasata e già questo è un punto in più a suo favore. Essendo una pianta robusta, anche dal punto di vista dalle irrigazioni impegna poco.

Sansevieria

Altra pianta poco impegnativa sia per quanto riguarda l’acqua che per la luce è la Sansevieria, poiché capace di essere indipendente. Come per l’Aspidistra, anche questa pianta è caratterizzata da una certa lentezza nel crescere ma quando svilupperà le sue lunghe foglie saremo assolutamente soddisfatti.

Ecco, dunque, le piante perfette per chi ha poco tempo da dedicare all’angolo verde della propria casa ma anche per chi volesse iniziare a entrare nel fantastico mondo del giardinaggio. Altre piante che, comunque, hanno bisogno di poche attenzioni sono l’Aloe, la Yucca e l’Hoya.