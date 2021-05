Quando arriva l’estate e siamo obbligate a scoprire le gambe, vorremmo metterle in mostra nella loro forma migliore, senza imperfezioni per poter indossare, sentendoci a nostro agio, gonne, pantaloncini e costumi.

Non tutte siamo contente delle nostre gambe, ma non è mai troppo tardi per dare a questa parte del nostro corpo la cura necessaria di cui hanno bisogno.

In questo articolo spieghiamo come avere gambe perfette e bellissime pronte per questa estate con dei semplici e pochi gesti quotidiani.

Basta poco, dedicando un po’ di tempo alla cura giornaliera per sfoggiare delle belle gambe toniche, lisce, in forma e attraenti.

Ecco come avere gambe perfette e bellissime pronte per questa estate con dei semplici e pochi gesti quotidiani.

Come massaggiare le gambe

La prima cosa da eseguire è il massaggio alle gambe sotto la doccia. Occorre stimolare la circolazione, per ossigenare e dare nutrimento ai tessuti.

Usando un guanto in fibra di cellulosa, massaggiare per tre volte alla settimana le gambe sotto la doccia, provocando un leggero arrossamento.

Tutte le sere stendere una crema rassodante con centella asiatica o anche con ginseng e ginkgo biloba.

La prima stimola la produzione di collagene, e le seconde contengono saponine con effetti positivi per la pelle.

Come eliminare le smagliature

Per eliminare le smagliature applicare la sera una crema che contenga acido boswelico. Questo prodotto ha proprietà cicatrizzanti e rinforza le fibre cutanee.

Come eliminare la cellulite

Se la cellulite è di tipo “edematoso” cioè c’è ritenzione idrica, bisogna rinforzare i capillari con l’uso di prodotti che contengono centella, edera, ippocastano, escina e betulla.

Invece, se la cellulite è di tipo adiposo, cioè c’è presenza di grasso, occorrono cosmetici contenenti gli enzimi come le alghe brune, quercia marina, caffeina che riescono a sciogliere il grasso.

Se la cellulite è composta da noduli duri e dolorosi utilizzare creme, che contengono bromelina e papaina in quanto aiutano le fibre dure a sciogliersi.