Arredare l’appartamento con questa pianta potrà essere davvero un’ottima soluzione soprattutto se amiamo l’aria calda e un ambiente con poca umidità.

Proprio per questo è ideale da coltivare in casa con ottimi risultati e grazie al suo meraviglioso aspetto, chiunque resta senza parole.

L’attraente pianta che viene definita bambola cinese o albero smeraldo per le sue foglie brillanti e il suo fusto particolare

L’aspetto di questa pianta è straordinario. Dalla chioma verde e fitta di foglie appuntite, per il colore particolarmente brillante, al fusto che viene definito serpente per la corteccia rugosa e grigiastra.

Scientificamente chiamata Radermachera sinica è una pianta coltivabile in appartamento, che in natura può arrivare a raggiungere anche oltre i 20 metri di altezza. Ma con le condizioni ideali, questa pianta può essere coltivata come un comune Ficus Benjamn.

Come coltivare la Radermachera sinica senza commettere errori

Con le dritte giuste, prendersi cura di questa straordinaria pianta sarà un gioco da ragazzi.

Innanzitutto bisognerà organizzare gli spazi in quanto la pianta necessita di molta luce. Come molte piante d’interni, non sopporta il sole diretto e può essere però posizionata per qualche ora del giorno al sole, durante il periodo invernale. Il clima ideale in appartamento può variare dai 18 ai 24°C.

La coltivazione in vaso è l’ideale per questo tipo di pianta che deve essere rinvasata solo se inizieranno ad uscire fuori le radici. Il terreno perfetto dovrà essere ottimizzato per il drenaggio e sul fondo del vaso, ad esempio, si potranno aggiungere delle pietre pomice.

L’irrigazione potrà essere costante nei mesi estivi, ma non eccessiva ed è molto importante non creare ristagni d’acqua per non danneggiare le radici. In inverno si potrà irrigare quando, tastando con le dita il terreno, questo si presenterà asciutto.