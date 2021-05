Lo abbiamo scritto da diversi mesi e lo riconfermiamo, il 2021 dovrebbe rappresentare da agosto in poi, per almeno 12 mesi, il passaggio di testimone da Wall Street ai mercati europei ed asiatici. Attendiamo una fase laterale ribassista per i mercati americani mentre gli altri dovrebbero dare spazio a una fase laterale rialzista. Minore forza da un lato e maggiore dall’altro. La nostra indicazione è di sottopesare l’uno, sovrappesare l’altro.

Gli ultimi giorni sembrano proprio una “prova tecnica” di questo scenario ipotizzato e oggi Wall Street affonda ancora mentre l’Europa tiene ma presto partirà direzionalità per tutti e il quadro tecnico potrebbe deteriorarsi di non poco.

In quale verso?

Potrebbe accadere di tutto anche se c’è da dire che i prezzi stanno iniziando a prendere una brutta piega e potrebbero dare spazio ad un ribasso di qualche settimana.

Alle ore 20.14 del 12 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.095

Eurostoxx Future

3.917

Ftse Mib Future

24.150

S&P 500 Index

4.076.

Il frattale annuale si avvicina ad un punto di svolta

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 7 maggio

Cosa accadrà il 19 maggio, data del nostro prossimo setup annuale? Centrerà un minimo o un massimo relativo/assoluto?

Automodifica in corso del nostro scenario settimanale

Attendevamo un minimo fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Probabilmente la polarità è cambiata e quindi invertita e da ora si potrebbe continuare scendere fino alla giornata di venerdì.

Wall Street affonda ancora mentre l’Europa tiene ma presto partirà direzionalità per tutti e il quadro tecnico potrebbe deteriorarsi di non poco

Di seguito i livelli di prezzo la tendenza in corso, i livelli di prezzo e di inversione da monitorare per la giornata di giovedì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 13 maggio superiore a 15.315.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 13 maggio superiore a 3.984.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 13 maggio superiore a 24.405.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 13 maggio superiore a 4.237.

Quale operatività è consigliata?

Preferire operazioni short in ottica intraday e per il momento sottopesati short sul multidays in attesa di sviluppi. Il 14 maggio decreterà se sta per iniziare o meno una forte correzione. I presagi non sono buoni.

Si procederà per step.