Ancora in tempo per 30 posizioni aperte nella ristorazione accessibili con la terza media e senza esperienza

Sono disponibili diversi profili lavorativi nel campo della ristorazione per un totale di 30 posti. Le offerte arrivano dal Centro per l’Impiego di Porta Futuro e, viste le date, c’è molto tempo ancora per decidere se inviare o meno candidatura.

La sede finale degli annunci di lavoro in questione è uno stabilimento balneare a Ostia, frazione di Roma. Per partecipare alle selezioni è richiesto il possesso della terza media, o licenza media, e della patente di categoria B. È possibile inviare domanda per uno dei 4 profili lavorativi riportati nella locandina, ossia commis di sala, barman, cameriere e pizzaiolo.

Gli interessati sono ancora in tempo per 30 posizioni aperte. La data di scadenza dell’annuncio è, infatti, fissata per il 30 luglio 2022. Per quanto riguarda l’assunzione, a seconda dell’esperienza dimostrata e di altre variabili, questa è prevista con contratto a tempo determinato di 3 mesi o apprendistato. Per quest’ultimo l’impiego è di 32 ore settimanali e a tempo parziale. La candidatura dovrà pervenire via email all’indirizzo del referente, indicato nell’annuncio integrale sul sito della Regione Lazio. Insieme al curriculum vitae, preferibilmente in formato Europass, è necessario allegare il format di autocandidatura compilato e sottoscritto. In aggiunta, un documento di identità in corso di validità.

Non sono le uniche offerte di lavoro ad essere sotto i riflettori. Sempre con la licenza media è possibile accedere a parte delle oltre 100 opportunità lavorative in Penny Market. Anche in questo caso, la candidatura dovrà pervenire per mezzo telematico. La differenza è che il Gruppo in questione mette a disposizione una piattaforma dedicata. Ad esempio, rientra per requisiti l’annuncio di lavoro per addetti alla vendita. Per i possessori di un diploma o una laurea in ambito logistica, è disponibile un’offerta di lavoro per il profilo di addetto alle spedizioni merci.

Chi è alla ricerca di annunci di lavoro accessibili anche senza esperienza e in smart working, potrebbe candidarsi per uno dei 60 posti in TELUS International. Sono in tutto 6 i profili ricercati e non mancano requisiti accessibili e numerosi vantaggi. La data di scadenza dipende dall’annuncio, in generale fra il 18 e il 20 giugno 2022.

