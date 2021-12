Con il termine sarcopenia si intende una significativa perdita della massa muscolare causata non solo da alcune patologie, ma anche dal naturale invecchiamento del nostro organismo.

Dopo i 50 anni di età, la massa muscolare diminuisce dell’1-2 per cento e le persone di 60-70 anni si ritrovano con una perdita di massa muscolare molto evidente.

Le conseguenze della sarcopenia si ripercuotono sulle attività quotidiane che risultano essere sempre più faticose.

Fino a pochi anni fa, i medici e gli studiosi affermavano che la perdita di massa muscolare legata all’età fosse inevitabile. Per fortuna, oggi si ritiene che possa essere “combattuta” e rallentata con una adeguata attività fisica e una buona dieta alimentare.

In questo articolo spieghiamo come aumentare la massa muscolare a 50 anni, favorire il buon funzionamento delle articolazioni e rallentare l’invecchiamento.

Dopo i 50 anni, per restare in forma e in salute occorre seguire alcuni step. Quali sono? Aumentare la massa muscolare, bloccare la perdita d’acqua e l’aumento della massa grassa.

Come aumentare la massa muscolare a 50 anni, favorire il buon funzionamento delle articolazioni e rallentare l’invecchiamento. Il giusto allenamento fisico

A 50 anni l’attività fisica non va trascurata. Il fisico a quest’età, non è più quello dei 18 anni per cui è importante non stressarlo ed effettuare un giusto allenamento.

È importante evitare grossi carichi ed effettuare tre allenamenti a settimana, che permettono di bruciare grassi, di creare massa magra, armonia e bellezza.

Come bloccare la disidratazione

Poiché la percentuale di acqua del nostro organismo tende a diminuire con il trascorrere del tempo, è necessario bere di più e specialmente quando si svolge attività fisica. In questo modo si eviterà di apparire con la pelle rinsecchita e disidratata.

Come rallentare la perdita di massa muscolare

Gli esperti consigliano che per evitare di perdere massa muscolare è importante effettuare un allenamento che preveda l’uso di piccoli carichi, oppure effettuare degli esercizi di corpo libero.

Questi allenamenti non devono essere troppo intensi e stressanti, altrimenti si corre il rischio di ottenere l’effetto contrario.

Come ridurre la massa grassa

Con il trascorrere del tempo il nostro metabolismo cambia, si ingrassa facilmente, e più è alto l’indice di massa grassa e più si ingrassa.

Da qui ne deriva l’importanza dello spuntino da effettuare nell’arco della giornata tra i pasti principali.

Armonia e bellezza del corpo

Occorre lavorare anche sull’elasticità e la mobilità del corpo eseguendo discipline come ad esempio: ballo, yoga, pilates e girotonic.