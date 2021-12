Manca davvero poco a Natale e già cominciamo a decidere quali cibi portare in tavola durante la festa più bella e magica di tutte.

Molte sono le delizie tipiche del Natale che attendiamo con ansia di poter gustare in questo periodo. Tanto è vero che molto spesso cominciamo a cibarcene già prima dei giorni di festa.

Tra questi indubbiamente non può mancare il panettone, uno dei dolci più amati. Accompagnato allo spumante o a questi vini alternativi perfetti per i dessert è davvero una goduria unica.

Sono questi i migliori panettoni artigianali premiati in un prestigioso concorso nazionale nelle categorie tradizionale, cioccolato e creativo

Quella del panettone spesso si rivela una scelta difficile, data la vasta offerta e le differenti tipologie. Abbiamo già visto quali sarebbero i migliori panettoni da acquistare al supermercato secondo un’indagine sui marchi industriali.

Ora, invece, punteremo l’attenzione su quelli artigianali, in particolare sui vincitori di un noto concorso. Si tratta del Panettone Day 2021. Esso mira a trovare i migliori panettoni, nonché a celebrare la pasticceria artigianale italiana.

La giuria, presieduta dal noto pasticciere Igino Massari, ha assaggiato ben 326 panettoni senza conoscerne alcuna informazione. I partecipanti provenivano da ogni parte d’Italia.

I giurati, tra cui anche Carlo Cracco, hanno analizzato l’aspetto, il gusto, la cottura, il profumo, l’alveolatura e il colore di ogni prodotto in gara.

I finalisti

La giuria ha selezionato i 25 migliori panettoni tra tutti quelli assaggiati. Ripartiti in questo modo: 15 per la categoria tradizionale, 5 per quella creativa e 5 al cioccolato Ruby. Dunque sono questi i migliori panettoni artigianali premiati in un prestigioso concorso nazionale nelle categorie tradizionale, cioccolato e creativo:

per il panettone tradizionale, il giovane Alessio Rannisi della pasticceria La Siciliana di Milano; invece, per il panettone creativo, Domenico Napoleone della pasticceria F.lli Napoleone di Rieti. Avrebbe infatti presentato un panettone con anice stellato, caramello e cioccolato fondente; infine, per il panettone cioccolato Ruby, Alessandro Luccero della Pasticceria Dolce Stil Novo di Cassino (FR).

In tre hanno ottenuto i punteggi più alti arrivando sul podio

Gli altri finalisti per la categoria tradizionale: Marco Serlini (Pasticceria Serlini, Gussago BS); Adriano Anastasio (Pasticceria Anastasio, Seriate BG); Lorenza Ricci (La Circe Bio, San Felice al Circeo LT); Gennaro Cavallaccio (Panificio Cavallaccio, Trentola Ducenta CE); Francesco Cantarella (Caffè Scandura, Biancovilla CT); Luigi Tramonti (Pasticceria Roxy, Martignano LE); Giacomo Palma (Estro e dolcezze, Tricase LE); Antonio Cinque (Pasticceria Cinque, Vico Equense NA); Barbara Veronica Braghero (Storie di un chicco di grano, Fiumefreddo CT); Federico Perrone (Giuri’ss, Salice Salentino LE); Walter Bartolini (Pan Brioches, Villanova di Colli al Metauro PU); Roberto De Martino (L’Orangeria, Bergamo); Pasquale D’Avanzo (La bottega del dolce, Cicciano NA); Francesco Paolella (Bar Big, Telese Terme BN).

Inoltre, per il creativo dolce finalisti: Antonio Giannotti (Perrotta Gigliola, Montella AV); Emanuele Raimondo Dessena (Pasticceria Caffetteria Latte e miele, Olbia SS); Francesco Lucarelli (Zucchero&Cannella, Monopoli LE); Nazareno Fontana (Ristorante Il Caminetto, Terracina LT).

Infine, in finale per il panettone cioccolato Ruby: Raffaele Romano (Gran Caffè Romano, Solofra AV); Alberto Magistrali (Pasticceria Manzoni, Cavaria VA); Luca Volpi (Pasticceria Panarari, Treviglio BG); Pasquale Barbato (Pasticceria Barbaro, Solofra AV).

