Il Bonus prima casa 2022 della Regione Basilicata

È ufficiale: ora è disponibile il Bonus prima casa 2022. La Regione Basilicata ha erogato il bando rivolto non solo alle famiglie ma anche ad altre categorie di persone che possono averlo, come i giovani. Il bando è una vera e propria agevolazione: un Bonus per l’acquisto della prima casa.

L’avviso per l’assegnazione di contributi per comprare la prima casa destinato a privati è stato pubblicato sul portale centrale dei Bandi. Il Bonus acquisto prima casa 2022 della Regione Basilicata è un grande vantaggio per chi vuole comprare una casa a partire da quest’anno. Si tratta di un incentivo in denaro volto a favorire lo sviluppo della popolazione.

L’obiettivo del Bonus offerto dalla Regione Basilicata è quello di eliminare lo spopolamento attuale e favorire il ripopolamento del territorio lucano.

Come funziona il Bonus prima casa 2022 è uno tra i dubbi che hanno i lucani, insieme a: quanto si risparmia con il Bonus prima casa, chi ha diritto al Bonus prima casa e in che consiste. Ecco, approfondiremo questo ma anche cos’è il Bonus prima casa. Vediamo i dettagli!

Chi ne ha diritto

Per ogni categoria di persone vi è un modello di domanda apposito. Le coppie possono beneficiare del Bonus prima casa 2022 della Regione Basilicata. Solo? Ne hanno diritto le famiglie monoparentali, i nuclei familiari con una sola persona single e persone con figli a carico. Quindi è destinato a coppie, famiglie, single o con figli a carico.

Ecco cos’è il Bonus prima casa e come funziona

Il contributo è per i residenti della Regione Basilicata e per chi vuole trasferirvisi. Nel dettaglio, l’aiuto copre il 30% del prezzo della prima casa. Si può arrivare fino ad un massimo di 40.000 euro. In particolare, per coppie e famiglie monoparentali, l’incentivo arriva fino a 30.000 euro. Invece, quando l’immobile si trova nel centro storico, l’importo è fino a 40.000. Diversamente, per single o persone con figli a carico: fino a 20.000 euro.

Da ricordare che in questa Regione sono disponibili altri Bonus per privati. Uno tra i più importanti attualmente è il Bonus Gas gratuito per i residenti lucani. Poi, è stato emanato un bando anche per i soggetti che non hanno il metano.

Infine, per fare la domanda occorre solamente accedere al sito web istituzionale della Regione Basilicata che si trova online. È proprio nel portale ufficiale che si invieranno e si presenteranno le domande.

Lettura consigliata

Non tutti sanno come utilizzare il Bonus traporti in questo modo e come funziona