Come arredare un monolocale di pochi metri quadri: le idee di Paola Marella per mettere in ordine con stile

Le idee di Paola Marella per mettere in ordine con stile un monolocale-proiezionidiborsa.it

Vuoi rendere più bello e accogliente il tuo locale su misura? Segui le dritte di Paola Marella per ottimizzare lo spazio. In poco tempo trasformerai la tua casa in un ambiente vivace e personalizzato, in cui ogni elemento sarà al suo posto. Vediamo cosa ci suggerisce l’esperta di arredo numero uno in Italia.

Se vivi in un appartamento di dimensioni ridotte, avrai notato come approfittare di ogni centimetro a disposizione sia importante. Per questo, risistemare mobili e arredamento è fondamentale per non creare disordine inutile. Per chi vuol sapere come arredare un monolocale di pochi metri quadri, ci sono i consigli di Paola Marella. In pochi passi e coi giusti accorgimenti, riuscirai a ridisegnare la tua stanza e a renderla perfetta!

Come arredare un monolocale di pochi metri quadri: immagina una suite!

Per trarre il massimo dal tuo piccolo spazio abitabile, dovrai necessariamente evitare di ingombrare. Troppi oggetti non servono a nulla, se non a rendere più difficoltosi i movimenti. La Marella ci suggerisce di immaginare il monolocale un po’ come la suite di un albergo. Un buon punto di partenza riguarda la scelta dei colori per le pareti: meglio quelli chiari, che danno idea di maggior grandezza. Concentrati anche sull’illuminazione, propendendo magari per delle lampade sospese. Se vuoi, puoi posizionare qualche specchio abbastanza grande qua e là per giocare con la luce.

Come scegliere il resto dell’arredo

In caso disponessi di pareti sufficientemente alte, potresti mettere un piccolo soppalco per il guardaroba. Il divano letto è perfetto in questo contesto. Oggi esistono modelli utili non solo in caso di emergenza, ma che rendono l’arredo più funzionale. Ne è la prova il daybed, che in modo elegante e pratico si inserisce splendidamente in ogni contesto. Qualora preferissi un letto normale, potresti sistemare delle tende o una libreria in modo tale da dividere la zona notte dal soggiorno.

Ma non finisce qui: la Marella insiste anche sui mobili, che a suo parere dovranno avere dimensioni contenute. Non lasciarti prendere dalle manie di grandezza, ma fai i giusti calcoli. Lascia stare i tavoli eccessivamente lunghi e preferisci quelli in vetro o cristallo. E la cucina? Meglio quella monoblocco, che con le sue ante scorrevoli si fonde alla perfezione con l’ambiente di casa.

Dove vendere l’arredo usato su internet?

Se hai appena traslocato o vuoi sbarazzarti dell’arredo vecchio, puoi affidarti al web. In rete ci sono diversi siti su cui postare annunci di vendita in modo facile e veloce. Ti basterà dare una ripulita al mobile, scattargli una foto e aggiungere un’inserzione coi dettagli del pezzo. Una volta che avrai stabilito il prezzo finale, potrai caricare l’annuncio e attendere che qualche acquirente ti contatti. Tra i siti consigliati allo scopo ci sono eBay, Wallapop e Subito.it.