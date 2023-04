Vuoi andare in pensione e goderti la vita? Ecco come smettere di lavorare con un bel capitale sul conto corrente

Purtroppo non sempre percepire la pensione offre una tranquillità economica, anzi. La soluzione è accumulare nel tempo un capitale che possa integrare l’assegno pensionistico, una volta che abbiamo smesso di lavorare.

Oggi chi va in pensione rischia di arrivare a fine mese con i soldi contati e con l’inflazione galoppante domani rischia di non farcela. Ecco alcuni segreti per trasformare piccole cifre mensili, in una pensione integrativa.

Alcuni consigli per iniziare a risparmiare per la pensione

Prima di tutto occorre iniziare subito a risparmiare. Non aspettare di avere più soldi o di avere un lavoro migliore per iniziare a risparmiare per la pensione. Inizia a mettere da parte qualcosa ogni mese, anche se è solo una piccola cifra. Una buona strategia di investimento farà il resto.

Prima paga te stesso. Metti da parte una percentuale del reddito ogni mese prima di pagare le bollette o fare acquisti. In questo modo, non ti sentirai tentato di spendere quei soldi e sarai sicuro di risparmiare. Più il denaro crescerà e più sarai incentivato a risparmiare. L’importante è essere costante. Risparmiare per la pensione richiede disciplina e costanza, è una maratona non una corsa di velocità.

Accumulare denaro è una questione aritmetica, occorre risparmiare, spendere meno di quanto si guadagna. Occorre ridurre le spese: cerca di eliminare le spese superflue e di risparmiare su quelle necessarie. Ogni euro risparmiato può essere investito per la pensione futura. Inoltre se i guadagni salgono, non fare salire le spese, ma aumenta la quantità da accantonare. In questo modo, il risparmio crescerà più velocemente.

Vuoi andare in pensione e goderti la vita? Ecco quanto mettere da parte

La percentuale del reddito che si dovrebbe mettere da parte ogni mese per la pensione dipende dalle proprie esigenze finanziarie, obiettivi di risparmio e stile di vita. In generale, gli esperti finanziari suggeriscono di mettere da parte almeno il 15% del proprio reddito per la pensione. Tuttavia, se è possibile risparmiare di più, meglio ancora.

Se vuoi andare in pensione con un bel capitale sul conto corrente ci sono alcuni fattori da considerare. Prima di tutto l’età. Più sei giovane, meno devi risparmiare ogni mese per raggiungere gli stessi obiettivi di risparmio di una persona più anziana. Poi occorre considerare il capitale che si desidera accumulare. Un capitale maggiore a scadenza richiede un maggiore risparmio, oppure uno risparmio mensile più ridotto ma un tempo più lungo.

La situazione finanziaria presente potrebbe costituire un ostacolo. Se hai molte spese fisse come mutui o prestiti, potresti dover ridurre la percentuale di risparmio per la pensione. Oppure cercare di ridurre le spese fisse.

Il segreto per risparmiare e mettere da parte un capitale importante

Ridurre le spese fisse è una delle migliori strategie per risparmiare di più per la Vuoi andare in pensione

pensione. Le spese fisse includono ad esempio l’affitto o il mutuo della casa, le bollette, le spese per l’assicurazione, il debito del prestito e altre spese che sono necessarie per vivere. Essendo spese fisse, queste gravano regolarmente sullo stipendio.

Riducendo le spese fisse, si libera una maggiore quantità di denaro che può essere utilizzata per il risparmio della pensione. Ad esempio, se si cerca un’offerta migliore per l’assicurazione, o si riduce l’impatto delle bollette, si risparmia denaro. Anche una spesa più accorta al supermercato può servire a ridurre di molto le spese fisse. I soldi risparmiati possono essere investiti in modo efficace per creare un fondo pensione.