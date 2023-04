Il segreto per sopracciglia folte ma naturali: ecco cosa fa la famosissima Natalie Portman

Tutti vorrebbero avere delle sopracciglia folte, ma mantenendole al tempo stesso naturali. Come fare? Ci può dare un bellissimo esempio la famosissima Natalie Portman, la Lady Thor del cinema. Ecco che cosa fa lei, una mossa davvero molto semplice ma di grande effetto.

Molto spesso prendiamo ad esempio le star di Hollywood nel loro look. Una delle cose che salta subito all’occhio è la cura del viso e, di conseguenza, delle sopracciglia. Molte persone tendono a sottovalutare la loro cura, ma è un errore perché sono elementi che definiscono il nostro viso.

Negli anni le mode cambiano e cambiano anche le preferenze per la forma delle sopracciglia. Una star potrebbe dettare una nuova moda, come la famosissima Lady Thor del cinema, l’attrice Natalie Portman, che abbiamo visto spesso negli ultimi tempi accanto a Chris Hemsworth, attore che presta il volto a Thor nei film Marvel.

L’attrice ci insegna il segreto per sopracciglia folte ma naturali. Lei stessa non ricorre a grandi cose, ma le tratta con estrema facilità e il risultato è comunque bellissimo. Ma come fa? Vediamo qui di seguito i passaggi per mantenere sopracciglia naturali diventando comunque alla moda.

Il segreto per sopracciglia folte ma naturali: il trucco è nella forma

Vediamo tante persone, anche del mondo dello spettacolo, ricorrere ad una riduzione drastica delle proprie sopracciglia, oppure a quelle tatuate. La famosa forma ad ala di gabbiano è quella più ricercata e sfoggiata dalle donne, ma si può essere alla moda e seguire i trend anche mantenendo le proprie sopracciglia al naturale.

Natalie Portman, ad esempio, mantiene la sua forma naturale e non cambia nulla. Ognuna di noi ha una sua forma delle sopracciglia e secondo l’attrice basta seguire quella per avere uno sguardo intenso e un viso magnetico. L’unica cosa da fare è togliere i peletti superflui che nascono attorno e definirle appena un po’.

Il risultato sarà una linea che, invece di scendere come le classiche ali di gabbiano, si manterrà un po’ più alta. Questo aspetto darà più luce al viso facendo apparire gli occhi più grandi ed espressivi. È il modo giusto se avete gli stessi lineamenti dell’attrice.

Le star che hanno scelto

In base alla forma del proprio viso un’estetista o una professionista del settore può indicarvi qual è la forma migliore da scegliere per valorizzare occhi e viso. Tuttavia, ci sono molte vip che ormai hanno fatto delle loro sopracciglia folte un elemento di bellezza.

Parliamo, ad esempio, di Beyoncé, di Cara Delevingne, Kety Perry. Ma possiamo rimanere anche qui in Italia e osservare Elodie, la stessa Chiara Ferragni. Ormai sono loro i modelli che tante ragazze seguono per la facilità con cui si possono ottenere i loro stessi risultati di bellezza.