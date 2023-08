Come arredare il giardino e risparmiare: 5 soluzioni per rendere questo spazio unico spendendo pochi soldi

Come arredare il giardino e risparmiare-proiezionidiborsa.it

Il giardino è una parte importantissima della casa che sfruttiamo soprattutto in estate. Arredarlo, però, comporta spendere un po’ di soldi. Tavolini, fioriere, divanetto, ecc. Le spese possono diventare davvero tante.

Ma ecco 5 consigli per rendere questo spazio unico utilizzando dei semplici materiali di riciclo. Scopri quali sono queste fantastiche idee fai da te.

Il fai da te è una soluzione creativa che ti permette di rinnovare gli ambienti senza spendere molti soldi. Con un pochino di manualità e un pizzico di fantasia si possono trovare delle soluzioni davvero perfette.

Se hai voglia di arredare in modo unico la tua casa allora, questa è la soluzione che fa per te. Ma puoi dare sfogo alla tua creatività anche occupandoti del giardino.

Per rendere il tuo spazio esterno bello e funzionale ci vuole davvero poco. Invece di acquistare gli arredi, prova a costruirli seguendo il tuo stile e i tuoi gusti.

Chi opta per il fai da te ha la possibilità di risparmiare dei soldi, ma anche riciclare quegli oggetti che non si utilizzano più da tempo. In questo modo eviterai gli sprechi, aiuterai l’ecosistema e produrrai meno spazzatura.

Come arredare il giardino e risparmiare: le soluzioni geniali

Lo spazio esterno è perfetto per riposarsi, fare un sonnellino e leggere un libro.

Allora la prima cosa da realizzare è un piccolo angolo relax. Ma invece di comprare un divano, perché non lo costruisci da solo utilizzando dei materiali di riciclo?

Ad esempio, il pallet è perfetto per creare un divano solido e comodo. Parliamo di quelle pedane di legno che si utilizzano per trasportare ogni tipo di merce.

Prima di iniziare il lavoro è necessario levigare tutta la superficie del pallet con della carta vetrata. Questo per eliminare le schegge e le parti appuntite.

Ora puoi unire i bancali tra loro con dei chiodi. Dopo aver assemblato i materiali, verniciali e una volta terminato il lavoro aggiungi dei cuscini.

Con i pallet puoi anche creare un bellissimo bancone dove preparare dei cocktail e fare un aperitivo.

Nel tuo giardino non può assolutamente mancare un tavolino.

Di cosa hai bisogno per realizzarlo? Solo di alcuni rami robusti della stessa lunghezza. Uniscili tra loro con delle corde.

Come creare un’atmosfera unica e particolare

Se in giardino hai degli alberi, allora non puoi fare a meno di un’amaca. Facilissima da costruire con delle vecchie lenzuola, dei teli mare oppure dei jeans che non usi più.

Se hai un grande vaso o una tinozza, riempila di terriccio, ma non solo per coltivare dei bellissimi fiori. Usa questi oggetti anche come porta ombrellone.

Per illuminare il tuo spazio esterno di sera e creare un’atmosfera particolare, punta su delle lampadine appese a dei fili. Come arredare il giardino e risparmiare? Utilizza anche dei barattoli di vetro riciclati per creare delle lanterne.