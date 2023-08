Brutta aria a Wall Street ma non di lungo, solo di breve termine. C’è ancora una possibilità che si possa tornare al rialzo, ma la consideriamo molto debole e poco probabile. Sui mercati comunque tutto è possibile e per questo motivo si segue il trend e ci si accoda. Le idee preconcette possono deviare e portare a perdite anche non più recuperabili. Vedremo cosa accadrà fra lunedì e martedì, ma al momento la nostra previsione è la seguente: a Wall Street iniziano le danze ribassiste.

I motivi del ribasso

Il mese di agosto vede molto spesso iniziare delle correzioni anche veloci e queste tendono a durare fino al mese di settembre. Il motivo del ribasso degli ultimi giorni? Qualcuno pensa che i prezzi azionari siano saliti troppo, qualcun altro guarda agli oscillatori in ipercomprato, e invece qualcun altro ancora ritiene che alle porte ci sia una recessione. Noi attendevamo l’inizio di una correzione a ridosso del 4 agosto, e non ci interessava il motivo che l’avrebbe scatenato. Questo è poco importante. Tutti i rialzi di breve e lungo e tutti i ribassi di breve e lungo inoziano sempre per un motivo. Quello che dovrebbe interessare a chi investe è seguire il movimento. Il resto a parer nostro è elucubrazione mentale

A Wall Street iniziano le danze ribassiste? I livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 4 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.215,89

Nasdaq C.

13.959,72

S&P500

4.501,89.

La tendenza plurigiornaliera è ribassista. Cosa potrebbe portare a un primo indizio di inversione rialzista?

Chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

35.552

Nasdaq C.

14.134,23

S&P500

4.553.

Se continuerà la tendenza ribassista, i nostri calcoli statisitici indicano che verranno raggiunti probabilmente questi obiettivi entro il mese di settembre:

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

Questo, è il nostro percorso campione. Comunque, se ci sarà ribasso ora, questo sarà un aggiustamento tecnico in un trend annuale bullish. Il meglio del rialzo dovrebbe ancora venire. Da questo momento in poi monitoreremo i supporti di lungo termine, e per capire se il rialzo inizierà nuovamente, le resistenze.

Vedremo cosa accadrà.

