Ci sono alcune abitudini da conoscere per poter risparmiare sulla bolletta, una di queste è come usare pentole e piano cottura al meglio con qualche accortezza.

La maggior parte del tempo in cui si è casa lo si passa in cucina. È la stanza in cui si prepara da mangiare, si mangia e si sta in compagnia per un aperitivo, per una merenda o solamente una cosa da bere.

Quello che usiamo in cucina incide molto sulla bolletta, ma ci sono delle accortezze che è utile conoscere per cercare di risparmiare qualcosa. Ad esempio, noi vi diremo come usare pentole e piano cottura per risparmiare sulla bolletta e non avere sempre l’ansia di aspettare il resoconto a fine mese.

Molti pensano che per risparmiare debbano rinunciare a tanto o fare fatica, ma non è così. A volte bastano piccolissimi trucchi e, quindi, perché non metterli in pratica o almeno provarci?

I costi della cucina

Oltre al costo del cibo che, in generale, ha subito degli aumenti in tutti i supermercati e fa storcere il naso a molti nel momento di andare a fare la spesa, ci sono da considerare i consumi di energia e gas.

Questi hanno subito un’impennata nei emsi scorsi per poi tornare a livelli accettabili, tuttavia, ci sono molte variabili da considerare per determinare il costo di ogni famiglia e di ogni casa.

Il prezzo di luce e gas, stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, è di 0,975849 €/Smc per il gas e di 0,53451 €/kWh per l’elettricità, ma sul mercato libero il prezzo finale si allontana molto da quanto stabilito.

Come usare pentole e piano cottura per risparmiare sulla bolletta: trucchi utili

Una grande alleata in cucina per risparmiare è la pentola a pressione. Serve molto meno tempo per cuocere carne e verdure con questo tipo di pentola. Se, invece, non ce l’abbiamo, dobbiamo imparare a mettere sempre il coperchio sulle pentole che usiamo.

Un piccolo trucchetto da usare quando si fa la pasta, ad esempio, è quello di aggiungere il sale quando l’acqua è fredda in modo che possa bollire prima. Inoltre, molto utile sarebbe spegnere la fiamma quando si è quasi a fine cottura. Fornello e pentola saranno caldi ancora per qualche minuto ed è opportuno approfittarne senza spendere soldi.

Ovviamente, bisogna usare le pentole nel modo giusto e metterle negli spazi giusti del piano cottura. Le diverse dimensioni dei fuochi servono per combattere gli sprechi.

