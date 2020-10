Il 7 ottobre, il tempo e il prezzo del nostro setup, come accade nel 90% dei casi, ha portato ad un cluster sui mercati generando direzionalità rialzista come da attese. A questo punto cosa dire e come regolarsi? La nostra previsione, come leggeremo nei prossimi paragrafi, è che siamo all’inizio di direzionalità rialzista per almeno un mese. Ma attenzione! Poi dovrebbe venire un ribasso per almeno 3/4 mesi fino a febbraio inoltrato.

Come approfittare della montagna di soldi che si sta riversando sui mercati azionari?

Nel momento che scriviamo le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

13.059

Eurostoxx Future

3.258

Ftse Mib Future

19.540

S&P 500

3.446,83 alla chiusura dell’ 8 ottobre.

Quali sono i punti di forza e i pericoli del breve termine?

Il lungo termine (previsione annuale) dovrebbe essere all’inizio di un rialzo di almeno 4 settimane

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 2 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Come approfittare della montagna di soldi che si sta riversando sui mercati azionari? Ecco i livelli con i quali mantenere i Long oppure chiuderli

Dax Future

Il rimbalzo in corso si trasformerà in rialzo duraturo solo con una chiusura del 9 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 9 ottobre inferiore a 12.921.

Il rimbalzo in corso si trasformerà in rialzo duraturo solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre superiore a 3.174. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 9 ottobre inferiore a 3.224.

Ftse Mib Future

Il rimbalzo in corso si trasformerà in rialzo duraturo solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre superiore a 19.375. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 9 ottobre inferiore a 19.400.

S&P 500

Movimento rialzista in corso. Nuovi ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale del 9 ottobre inferiore a 3.326. Ribassi di breve solo con chiusura giornaliera del 9 ottobre inferiore a 3.428.

Si procederà per step e di volta in volta definiremo targets e supporti.