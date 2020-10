Preparate il toast arrotolato al forno di sole 140 calorie per una cena leggera e veloce. Siete in ritardo con la preparazione della cena ma vorreste comunque provare a cucinare qualche cosa di sfizioso, ma veloce e leggero? I toast arrotolati al forno fanno al caso vostro. Non ci vuole molto tempo per prepararli e, inoltre, farlo è anche piuttosto semplice. Occorrono solamente 15 minuti, di cui 10 di cottura al forno. E poi, potrete gustare questi squisiti toast dalla crosticina croccante e un cuore filante e morbido. Quindi, non vi resta che leggere questa ricetta.

Preparate il toast arrotolato al forno di sole 140 calorie per una cena leggera e veloce

Ingredienti per 4 porzioni

1 etto di fesa di tacchino cotta al forno;

4 fette di pancarrè;

2 foglie di lattuga;

1 pomodoro grande;

150 gr di formaggio a fette, possibilmente magro.

Procedimento

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Prima di tutto, dovrete farcire i pancarré con la fesa di tacchino, qualche fetta di pomodoro e di formaggio e la lattuga. Proprio come se si steste preparando un normale tramezzino. In seguito, dovrete arrotolarli su loro stessi e utilizzare due stuzzicadenti ciascuno per sigillarli, facendo attenzione a non romperli. Quindi, l’importante è essere molto delicati. Successivamente, dovrete imburrare una teglia da forno e disporvi i tramezzini arrotolati. In seguito, non resta che inserirli in forno e farli cuocere a 200 gradi per circa 10 minuti. Prestate attenzione alla cottura, perché quando risulteranno dorati dovrete toglierli dal forno per poi farli riposare qualche minuto, in maniera tale che si raffreddino. Alla fine, non resta che disporli in piatti da portata e servirli.

In questo modo, avrete preparato una cena sfiziosa, leggera e veloce. Non serve necessariamente avere molto tempo da spendere in cucina per potere preparare qualche cosa di diverso ed accontentare i palati più disparati.

Per approfondire Preparate il toast arrotolato al forno di sole 140 calorie per una cena leggera e veloce

Cosa preparare questa sera per cena in pochi minuti