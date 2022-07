Il caldo non si accinge proprio a darci sollievo, in ogni parte d’Italia le temperature sono altissime. Quando il caldo è così insopportabile, la voglia di mangiare è sempre poca. Non vogliamo metterci lì a preparare banchetti e solo il pensiero di accendere i fornelli ci distrugge. Ma bisogna mangiare, non possiamo sopravvivere con le solite insalate o un po’ di frutta. Ecco perché oggi proponiamo una ricetta super veloce e fresca che conquisterà tutti. Il grosso vantaggio di questo piatto è che si prepara utilizzando un mixer, sia per la pasta che per il condimento.

Questa pasta fresca estiva si prepara con pochissimi ingredienti ed è perfetta per pranzo e cena veloci e gustosi

Questa pasta è davvero facilissima da preparare e non richiede molte abilità in cucina. Utilizzando soltanto la farina e un altro ingrediente, ecco pronti degli gnocchetti appetitosissimi. Per questa ricetta ci servirà il leggerissimo songino, altro nome della famosissima insalata valeriana. Ma possiamo sostituirlo con gli spinaci freschi o anche con i broccoli, a seconda dei gusti.

Ingredienti per 4 persone:

280 g di farina 00;

600 g di songino;

50 g di noci o mandorle;

1 spicchi d’aglio;

formaggio grattugiato a scelta;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento

Prima di tutto prepariamo il pesto tritando nel mixer le noci, lo spicchio d’aglio e 2 cucchiai di formaggio grattugiato. Aggiungiamo poi 350 g di songino, un pizzico di sale e riazioniamo il tritatutto, aggiungendo l’olio EVO a filo. Per mantenere il colore verde vivo del songino utilizziamo il trucco che si usa per il pesto di basilico. Frulliamo a intermittenza dopo aver raffreddato le lame in congelatore per rallentare l’ossidazione e preservarne il colore acceso. Quando il pesto sarà cremoso è pronto, quindi mettiamolo da parte.

Per preparare gli gnocchi mettiamo la farina e 250 g di songino nel mixer e azioniamolo per qualche minuto. L’acqua contenuta naturalmente nel songino contribuirà a formare un impasto morbido e compatto. A questo punto trasferiamo l’impasto su un piano di lavoro infarinato, impastiamo e creiamo un panetto. Stendiamolo, poi, con un matterello fino a formare un disco di qualche centimetro di spessore.

Non ci resta che cuocere la pasta, mettiamo sul fornello una pentola con abbondante acqua salata. Una volta raggiunto il bollore, prendiamo il disco di impasto e tagliamo dei pezzettini con le forbici. Facciamoli cadere direttamente in pentola e lasciamo cuocere per 5 minuti circa. Quando risaliranno in superficie, saranno pronti per essere scolati e conditi con il nostro pesto di songino.

Quindi, questa pasta fresca estiva si prepara con pochissimi ingredienti, ma non significa che non sia super appetitosa. Possiamo condirla come preferiamo, anche con un sughetto veloce di pomodorini. Abbiniamola poi ad un secondo leggero per un menù estivo di tutto rispetto.

Approfondimento

Invece del polpo con le patate o alla luciana, prepariamo questa fresca insalata estiva squisita per pranzo o cena